В ОБСЕ бьют тревогу из-за ситуации на Донбассе - что там происходит

Мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает внимательно следить за всеми действиями и провокациями пророссийских сил на Донбассе. Недавно стало известно, что СММ обнаружила почти сотню единиц тяжелого вооружения российских гибридных войск в ОРДЛО, которое боевики тщательно скрывают, в связи с чем блокируют работу миссии и под любым предлогом не пускают наблюдателей на оккупированную территорию. Сегодня, 12 сентября, стало известно, что боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" стянули к линии разраничения десятки единиц тяжелого вооружения. В ОБСЕ бьют тревогу из-за того, что вооруженные формирования РФ и в дальнейшем наращивают вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения, демонстрируя свое нежелание соблюдать Минские договоренности, в срыве которых боевики и Кремль регулярно обвиняют ВСУ. Ужасные новости с Донбасса сообщил пресс-центр штаба ООС, передает ONLINE.UA.

"Так, замечено вооружение, размещенное с нарушением линии отвода: на полигоне вблизи населенного пункта Терновое Донецкой области установлено наличие четырех самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), а на полигоне неподалеку Бугаевки на Луганщине — шестнадцати самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и двенадцати буксируемых гаубиц (Д 30А «Лягушка», 122 мм). Также зафиксировано вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения: на полигоне вблизи Бугаевки — десять танков (типа Т-64 ) и тринадцать зенитных ракетных комплексов (9К35 « Стрела-10 »); на полигоне неподалеку Тернового — двадцать три танка ( Т-64 — 12 единицы, Т-72 — 11 единицы)", — говорится в отчете СММ ОБСЕ от 11 сентября.

Штаб ООС и наблюдатели ОБСЕ считают, что выявленные факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

"Вооруженные формирования РФ и в дальнейшем наращивают вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения, раз демонстрируя устойчивое нежелание соблюдать Минских договоренностей и невыполнение взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы", — подчеркнули в штабе ООС.

Важно отметить, что 9 сентября участники минской Трехсторонней контактной группы по Донбассу неожиданно для всех договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Необходимость такой инспекции вызвана тем, что недавно главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил украинскую власть в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов, в связи с чем пообещал обстрелять украинские позиции. Уже 10 сентября стало известно, что представители СММ ОБСЕ официально заявили о том, что зафиксировали новые нарушения договоренностей со стороны пророссийских сил на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Зеленского согласилась с требованием Кремля и боевиков ОРДЛО относительно инспекции позиций ВСУ на Донбассе, но при одном условии.