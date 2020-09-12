В Кремле возникла новая паника из-за дела Навального - что случилось

Команда президента Владимира Путина опасается наказания со стороны Запада за отравление российского оппозиционера Алексея Навального. В Кремле считают неприемлемыми ультиматумы стран ЕС, включая Германию, где требуют немедленного расследования и предоставление официальной Москвой доказательств непричастности к отравлению боевым ядом политика, угрожая введением мощных санкций против России, под которые может попасть и скандальный газопровод "Северный поток-2 ". В Кремле злятся и паникуют из-за такой жесткой позиции Запада — пресс-секретарь Путина дерзко заявил, что для Москвы не приемлем санкционный разговор и санкционный языка, которым Путину диктуют, как вести расследование. Глава МИД России Сергей Лавров при этом уже обещает ответить на возможные новые санкции Запада в связи с делом Алексея Навального. Об этом он заявил 12 сентября в эфире федерального российского телеканала, передает ONLINE.UA.

"Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя", — заявил Лавров.

Важно отметить, что в Кремле не видят причин для введения новых европейских санкций против России. Официальная Москва по-прежнему уверяет, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.

Напомним, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому.

Сейчас Навальный находится в берлинской клиники — несколько назад врачам удалось вывести его из комы. 2 сентября по результатам исследования анализов российского оппозиционера, проведенного спецлабораторией Бундесвера, стало известно, что причиной отравления стал боевой яд, который относится к группе "Новичок". Меркель уверила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений. Она считает, что Навального хотели заставить замолчать, поэтому считает его отравление — попыткой убийства. Меркель добавила, что в связи с отравлением Навального есть сложные вопросы, ответить на которые могут только в Москве. Важно подчеркнуть, что российские врачи долгое время заявляли, что следов отравления в организме Навального они не нашли. Также несколько дней после инцидента российские власти отказывалась начинать расследование, поскольку никаких противоестественных событий, связанных с оппозиционером, не произошло.

Однако в Кремле паникуют из-за позиции Берлина, в связи с чем Министерство иностранных дел РФ немедленно вызвало немецкого посла в РФ. У Путина возмущены, что Берлин постоянно озвучивает предположение о причастности Кремля к отравлению Навального, однако России из соображений секретности информации не предоставляет результатов лабораторных исследований Бундесвера.