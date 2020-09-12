15 сентября - Кабмин выступил со срочным объявлением

С 1 сентября началась новая сессия Верховной Рады Украины, ключевым вопросом которой станет утверждение бюджета на 2021 год. Спикер ВРУ Дмитрий Разумков надеется, что Кабмин вовремя подаст проект закона, а депутаты оперативно примут его в короткие сроки, а не как в прошлом году "под елку". Глава Кабмин Денис Шмыгаль уверил украинцев, что проект государственного бюджета на 2021 год подадут в Верховную Раду 15 сентября, как того требует закон. Он уточнил, что в нем будет предусмотрен рост ВВП, возможный дефициит бюджета и реальный курс доллара. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Голос Украины.

"15 сентября, так как этого требует закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются, дискутируются. Мы их представим вовремя", — уверил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено рост ВВП в размере 4,7%, а также плановый дефицит бюджета до 6%. Шмыгаль добавил, что финансовый проект подготавливается с учетом курса доллара до 29 грн.

Важно отметить, что Шмыгаль ранее анонсировал, что проекте бюджета на 2021 год будут учтены все расчеты по расходам на медицину, образование, армию, а также расходы на преодоление эпидемии коронавируса COVID-19 , запуск медицинской реформы и других системных проектов.

Напомним, доходы госбюджета на 2020 год были утверждены в размере 975,833 млрд грн, расходы — 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн), дефицит – 94 млрд грн. В апреле Верховная Рада внесла антикризисные изменения в госбюджет на текущий год из-за пандемии коронавируса, увеличив его дефицит почти втрое – до 298,4 млрд грн, или 7,5% от ВВП.

По данным Минфина, за январь-июль 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,4 млрд грн. В том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 54,8 млрд грн, что намного меньше, чем предусматривалось в бюджете. Но премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что в государственном бюджете Украины нет никакой "дыры", а есть плановый дефицит в размере 7,5% ВВП.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings обновили оценку украинской экономики — они сохранили свой апрельский прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%. По оценкам аналитиков Fitch, во втором квартале 2020 экономика Украины сократилась на 11,4%. Однако, они допускают, что ситуация может ухудшиться, так как риски сохраняются, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса, а также продолжительности или повторного введения ограничений, особенно с учетом сообщений о росте числа случаев коронавируса в Украине.