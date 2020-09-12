Я знаю уже результат - Зеленский сделал громкое заявление о Донбассе

Украинский глава Владимир Зеленский оценил результаты переговоров по Донбассу, которые состоялись среди советников лидеров стран нормандской четверки в Берлине. Он признал, что недоволен на сто процентов их результатами. При этом президент Украины отметил, что даже эта встреча имеет огромное значение для достижения мира на Донбассе, так как диалог продолжается, а значит, шанс на мирное урегулирование конфликта сохраняется. Об этом Зеленский заявил 12 сентября во время поездки в Одесскую область, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Продолжаются встречи в нормандском формате. И если встречаются советники и я знаю уже результат, значит будет планироваться встреча лидеров нормандского формата. Они не обсудили все вопросы, не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча советников... Самое главное решение, которое сегодня — это соблюдение и продолжение режима тишины это самое главное", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что самое главное решение, которое приняли в Берлине — это продолжение и соблюдение режима тишины на Донбассе. Зеленский напомнил, что такого долгого соблюдения режима тишины, как сейчас, за все годы войны на востоке не было.

"Довольны ли мы на сто процентов? Нет. Была боевая потеря, да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, идем к миру на востоке Украины, то первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать", — добавил президент.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что режим прекращения огня на Донбассе пытались сорвать, так как "он невыгоден врагам как извне, так и внутри Украины". Но несмотря на это, режим тишины будет действовать, так как решение о прекращении огня на Донбассе было принято в рамках Минского процесса и Трехсторонней контактной группы, а теперь еще и получило поддержку стран "Нормандской четверки".

"Мы получили бесспорную поддержку уже со стороны всех участников Нормандского формата относительно режима прекращения огня. Он будет продолжаться, несмотря на попытки сорвать, которые были, и мы это признаем. К сожалению, он не устраивает не только наших врагов извне, но и врагов, которые противодействуют этому внутри страны. Не всем нужен мир", — отметил Ермак.

Напомним, накануне в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров стран нормандского формата, которые продолжались семь часов. Стороны договорились о продлении режима прекращения огня на Донбассе и о том, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться. В Кремле на переговорах продолжили настаивать на проведении местных выборов в ОРДЛО, которые запланированы в Украине на 25 октября. Член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Андрей Костин подтвердил, что украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов, на чем настаивает Кремль. В то же время вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что команда Зеленского по этому вопросу ничего не обещала Кремлю, а только проинформировала, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Зеленского согласилась с требованием Кремля, но при одном условии.