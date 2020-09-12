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Вызывает большое беспокойство - Меркель записала экстренное обращение

Политика | Читати новину українською
Вызывает большое беспокойство - Меркель записала экстренное обращение Ангела Меркель (фото — скріншот відео)

Весь мир уже второй месяц внимательно наблюдает за ситуацией в Беларуси, где вспыхнули масштабные протесты после выборов президента, результаты которых не признают не только белорусы, но и многие страны Европы. 12 сентября в преддверии Международного дня демократии канцлер Германии Ангела Меркель записала видео, в котором предупредила режим Александра Лукашенко, что продолжит поддерживать мирных демонстрантов в Беларуси, которые с полной решительностью выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права. Она подчеркнула, что демократию в Беларуси уже растоптали ногами и это вызывает у нее большое беспокойство. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу федерального правительства Германии.

"Мы видим в мире, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях — в ущерб основным правам, это не наш европейский путь", — отметила глава правительства Германии.

Меркель подчеркнула, что в последние дни с большим беспокойством наблюдает за событиями в Беларуси, где "стремление к демократии буквально растоптано ногами".

"Мы всем сердцем — вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решимостью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права", — добавила Меркель.

Важно напомнить, что ранее в команде Меркель допустили введение персональных санкций против Лукашенко, если он "не изменит курс" и не пойдет на диалог с оппозицией. На данный момент Берлин активно работает с другими государствами ЕС над пакетом "белорусских" санкций. При этом, по данным СМИ, Лукашенко в санкционном списке пока не фигурирует.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Европарламент готовит крайне неприятный сюрприз Путину из-за ситуации в Беларуси. Там хотят ввести санкции против российских пропагандистов, поддерживающих Лукашенко, чтобы доходчиво объяснить Кремлю позицию Запада.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Ангела Меркель, Беларусь, протесты в Беларуси, выборы 2020, Германия, демократія
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