С 14 сентября в Киеве усиливают карантин - как будут работать школы

С понедельника, 14 сентября, в Киеве и многих других городах Украины усиливают карантин из-за попадания в оранжевую зону. Карантинные условия оранжевого уровня эпидемиологической опасности предусматривают, в том числе, ограничения посещения занятий в учреждениях образования группами более 20 человек. В КГГА уже решили, как будут работать школы, пока Киев будет находится в оранжевой зоне. Что изменится для школьников и будут ли ходить дети в школу, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Киевской горадминистрации.

"14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений — все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях чиновников разного уровня, а четко понимали график своего ребенка", — пояснили в КГГА.

В Киевской горадминистрации уверили киевлян, что на сегодня опасности посещения детьми школ нет, так как уровень заболеваемости учителей и школьников низкие — на карантин закрыто всего две из 428 столичных школ, а из 350 тысяч работников образования и школьников в Киеве COVID-19 заболели 276 человек. В то же время местные власти призвали быть готовы к любому сценарию развития эпидемии.

"Руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения", — добавили в КГГА.

Важно отметить, что за предыдущие сутки в Киеве зафиксировали новый антирекорд по количеству заболеваний COVID-19 — заболели 428 местных жителей, 65 из которых были госпитализированы в медцчреждения. Всего по состоянию на 12 сентября в столице выявлено 16951 больных COVID-19 с начала пандемии, 5267 пациентов уже выздоровели, 266 человек умерли.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом Киев включили в оранжевую зону карантина. С 14 сентября в столице будет действовать ряд ограничений, а именно:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий будет разрешено только при условии участия не более 220 человек — 1 человек на 10 м² площади здания;

запретят деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме отелей;

запретят посещать занятия в профессиональных и высших учебных заведениях в группах более 20 человек;

ограничат проведение медучреждениями плановых госпитализаций;

запретят деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м² помещения;

запретят деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м² помещения; перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом будут разрешены только в количестве 50% мест для сидения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Минздрава Максим Степанов оперативно отреагировал на ситуацию с коронавирусом в Украине, которая стремительно ухудшается. Он предупредил украинцев, что Украина идет не по лучшему сценарию пандемии и нагрузка на медсистему страны колоссально растет ежедневно, что может привести к коллапсу и тому, что скоро уже не будет хватать врачей для лечения больных.