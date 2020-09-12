Не связывайся с нами - мир всколыхнул новый международный скандал

В Средиземном море обостряется конфликт, возникший между Турцией и Грецией из-за морской границы. Турция объявила о начале геологоразведочных работ в спорном районе Средиземноморья, против чего выступила не только Греция, но и многие страны ЕС. Вмешаться в ситуацию решил президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал турецкие власти прекратить одностороннюю разведку нефти в Восточном Средиземноморье. Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган возмущен позицией Макрона. Она призвал франзуского лидера не связываться с турецким народом, иначе возникнут серьезные проблемы лично с президентом Турции. Эрдоган обвинил французского коллегу в том, что он не знает историю. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Макрон говорит, что у Франции проблемы не с турецкой нацией, а с Эрдоганом. Господин Макрон, у тебя будет гораздо больше проблем со мной лично. Не связывайся с турецким народом, и не связывайся с Турцией. Париж не имеет права преподавать урок человечности Анкаре. Я сказал ему об этом лично. Я сказал, что он не знает истории", — заявил Эрдоган.

Стоит обратить внимание на то, что Эммануэль Макрон часто призывает турецкие власти прекратить одностороннюю разведку нефти в Восточном Средиземноморье. Он поддерживает Грецию в возникшем морском конфликте и даже направил в этот регион военные корабли с авиацией. При этом Макрон выступил за гибкий подход к решению проблем с Турцией. Известно, что уже 20 августа Эммануэль Макрона проведет встречу с лидером ФРГ Ангелой Меркель, на которой стороны обсудят важнейшие международные проблемы, в том числе Турцию и Беларусь.

Как известно, противоречия между Турцией и Грецией возникли еще в 1974 году. Афины и Анкара претендуют на перекрытие прибрежных территорий, а также имеют разногласия по поводу острова Кипр, где Турция является единственной страной, признавшей этнически турецкую республику Северного Кипра. Отношения между странами обострились недавно. Турецкое судно снова начало проводить сейсмические исследования в восточной части Средиземного моря, претендуя на право энергоснабжения в спорных водах. Против этого выступает не только Греция и Кипр, но и Египет, страны ЕС и другие страны, поддерживающие Афины.

Активную поддержку Афинам, в частности, оказывает Макрон. Он осуждает нестабильность в Восточном Средиземноморье и выражает поддержку Греции, так как Турция нарушает исключительную экономическую зону греческих островов. Анкара не намерена идти на уступки и продолжает одностороннюю разведку нефти в Восточном Средиземноморье.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон обвинил Эрдогана в дестабилизации ситуации в Евросоюзе. Президент Франции считает, что из-за конфликта в Средиземноморье между Анкарой и Афинами Европе следует реалистично оценивать происходящее и действовать в соответствии со своими интересами.