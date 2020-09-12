Новости

Лента новостей

Не связывайся с нами - мир всколыхнул новый международный скандал

Мир | Читати новину українською
Не связывайся с нами - мир всколыхнул новый международный скандал Реджеп Таїп Ердоган (фото — flickr.com)

В Средиземном море обостряется конфликт, возникший между Турцией и Грецией из-за морской границы. Турция объявила о начале геологоразведочных работ в спорном районе Средиземноморья, против чего выступила не только Греция, но и многие страны ЕС. Вмешаться в ситуацию решил президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал турецкие власти прекратить одностороннюю разведку нефти в Восточном Средиземноморье. Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган возмущен позицией Макрона. Она призвал франзуского лидера не связываться с турецким народом, иначе возникнут серьезные проблемы лично с президентом Турции. Эрдоган обвинил французского коллегу в том, что он не знает историю. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Макрон говорит, что у Франции проблемы не с турецкой нацией, а с Эрдоганом. Господин Макрон, у тебя будет гораздо больше проблем со мной лично. Не связывайся с турецким народом, и не связывайся с Турцией. Париж не имеет права преподавать урок человечности Анкаре. Я сказал ему об этом лично. Я сказал, что он не знает истории", — заявил Эрдоган.

Стоит обратить внимание на то, что Эммануэль Макрон часто призывает турецкие власти прекратить одностороннюю разведку нефти в Восточном Средиземноморье. Он поддерживает Грецию в возникшем морском конфликте и даже направил в этот регион военные корабли с авиацией. При этом Макрон выступил за гибкий подход к решению проблем с Турцией. Известно, что уже 20 августа Эммануэль Макрона проведет встречу с лидером ФРГ Ангелой Меркель, на которой стороны обсудят важнейшие международные проблемы, в том числе Турцию и Беларусь.

Как известно, противоречия между Турцией и Грецией возникли еще в 1974 году. Афины и Анкара претендуют на перекрытие прибрежных территорий, а также имеют разногласия по поводу острова Кипр, где Турция является единственной страной, признавшей этнически турецкую республику Северного Кипра. Отношения между странами обострились недавно. Турецкое судно снова начало проводить сейсмические исследования в восточной части Средиземного моря, претендуя на право энергоснабжения в спорных водах. Против этого выступает не только Греция и Кипр, но и Египет, страны ЕС и другие страны, поддерживающие Афины.

Активную поддержку Афинам, в частности, оказывает Макрон. Он осуждает нестабильность в Восточном Средиземноморье и выражает поддержку Греции, так как Турция нарушает исключительную экономическую зону греческих островов. Анкара не намерена идти на уступки и продолжает одностороннюю разведку нефти в Восточном Средиземноморье.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон обвинил Эрдогана в дестабилизации ситуации в Евросоюзе. Президент Франции считает, что из-за конфликта в Средиземноморье между Анкарой и Афинами Европе следует реалистично оценивать происходящее и действовать в соответствии со своими интересами.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Эммануэль Макрон, Реджеп Таийп Эрдоган, Турция, Франция, Греция, Средиземное море, конфлікт
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 151859 +3103
Выздоровели 68346 +1341
Летальные 3148 +72

Данные МОЗ Украины
Обновлено:19:11, 12.09.2020

Курс валют 12.09.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,9
27,97
27,97
EUR
33,05
33,12
33,12
GBP
35,7
35,78
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...