Лукашенко срочно собрал силовиков - что происходит в Беларуси прямо сейчас

В Беларуси 12 сентября продолжаются протестные акции, которые длятся уже второй месяц после выборов президента. В субботу в Минске и других крупных городах Беларуси проходит женский марш — сотни женщин выступают против фальсификации итогов голосования на выборах президента Беларуси и в поддержку задержанных ранее активисток. С первым минут акции протеста участниц марша начали задерживать представители силовых структур в балаклавах и без опознавательных знаков — девушек и женщин бьют и силой заталкивают в автозаки, стянутые в центр белорусской столицы. Тем временем Александр Лукашенко собрал на срочное совещание силовиков, чтобы обсудить ситуацию с протестами в Беларуси, а также "угрозы" у западных границ страны. Что происходит в Беларуси прямо сейчас, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусские СМИ.

"Первый вопрос — о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", — заявил Лукашенко.

Относительно протестов в Беларуси, Лукашенко поставил задачу силовикам не "топтаться на одном месте" в Минске, у "урегулировать" общественно-политическую ситуацию во всех городах страны.

Как известно, 12 сентября на женский марш в Минске 12 сентября вышли несколько тысяч участниц. Женщины скандируют "Где наша Маша?", имея ввиду представительницу президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову, которую ранее задержали силовики. Известно, что сейчас Колесникову удерживают в СИЗО в городе Жодино. Ей и другим задержанным оппозиционерам инкриминируют попытку захвата государственной власти. Колонну женщин в течение 20 минут разогнали силовики. В настоящее время известно о минимум 32 задержанных, среди которых журналисты телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Максим Калитовский.

Ожидается, что завтра, 13 сентября, в белорусской столице снова пройдут очередные массовые протесты, в том числе в поддержку арестованных оппозиционеров. В связи с этим оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала ОМОН прекратить насилие против граждан страны, возмутившись применением насилия к женщинам.

"Я призываю ОМОН остановиться. Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня. Насилие, которое вы применяете к женщинам, возмутительно. Я хочу вас предупредить, что каждый, кто совершает преступления против мирных демонстрантов и своего народа, понесет ответственность. У вас есть шанс перейти на сторону народа и не выполнять преступных приказов", — обратилась Тихановская к силовикам.

Напомним, масштабные протесты в Беларуси длятся уже почти месяц. Они начались 9 августа после президентских выборов, результаты которых не признали жители страны и международное сообщество. Белорусы требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов.

Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель записала экстренное обращение из-за ситуации в Беларуси. Она выразила решительную поддержку смелым беларусам, которые выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права.