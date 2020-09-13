Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 13 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в воскресенье, 13 сентября, зафиксировали 2476 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 154335 человек, из них 3178 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 68893 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 82264 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 13 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 4808 случаев;

Волынская область — 6289 случаев;

Днепропетровская область — 3262 случая;

Донецкая область — 2095 случаев;

Житомирская область — 4292 случая;

Закарпатская область — 8625 случаев;

Запорожская область — 2347 случаев;

Ивано-Франковская область — 11 215 случаев;

Кировоградская область — 904 случая;

г. Киев — 17261 случай;

Киевская область — 6849 случаев;

Львовская область — 16 914 случаев;

Луганская область — 586 случаев;

Николаевская область — 1953 случая;

Одесская область — 9482 случая;

Полтавская область — 1195 случаев;

Ровенская область — 10 469 случаев;

Сумская область — 2401 случай;

Тернопольская область — 8882 случая;

Харьковская область — 12 584 случая;

Херсонская область — 628 случаев;

Хмельницкая область — 3968 случаев;

Черновицкая область — 12 117 случаев;

Черкасская область — 2495 случаев;

Черниговская область — 2714 случаев.

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 13 сентября заболели уже более 28,9 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 281 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют почти 2 млн новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 7,2 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 924 тысячи людей, вылечились – более 20,8 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 14 сентября карантин усилят в 37 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности COVID-19 . В "красную" зону включили:

город Чоп Закарпатской области;

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Перемишлянський и Пустомытовский районы Львовской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы, Герцеивский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина идет не по лучшему сценарию пандемии и нагрузка на медсистему страны колоссально растет ежедневно, что может привести к коллапсу и тому, что скоро уже не будет хватать врачей для лечения больных. Поэтому уже в понедельник, 14 сентября, глава Минздрава Максим Степанов проведет селекторное совещание с мэрами городов, чтобы пересмотреть карантинные ограничения в стране. На нем будет также рассмотрен вопрос школ.