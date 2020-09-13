Мы ничего не боимся - Зеленский отреагировал на решение Путина против Украины

Украина готова к российским военным учениям "Кавказ 2020", в рамках которых президент России Владимир Путин приказал стянуть более ста тысяч военных и сотни единиц военной техники к украинским границам. Минобороны и Генштаб Украины изучили риски возможного масштабного наступления России, которая, по прогнозам международных экспертов, может попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в оккупированный Крым. Украинский глава Владимир Зеленский уверил граждан страны, что Украина не боится и готова к масштабным российским учениям, которые будут проходить с 21 по 26 сентября, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Этот вопрос (масштабных российских учений у границ Украины — ред.) подробно и глубоко изучен в Генштабе, причем совместно с руководством Минобороны, была вовлечена в обсуждение вся наша разведка. Мы ничего не боимся, мы готовы", — отметил Зеленский, говоря о готовности Украины к российским учениям " Кавказ-2020 ".

Напомним, еще в июне стало известно, что в сентябре 2020 года Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Главное управление украинской разведки не исключает вариант, что во время учений РФ может начать широкомасштабные военные действия против Украины. Российские учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной — после начала активной фазы численность российских войск составит около 120 тысяч военнослужащих, 3 тысяч боевых бронированных машин, из них не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок.

Важно отметить, что в рамках подготовки к военным учениям Путин объявил внезапную проверку войск, которая началась еще 17 июля. Ее якобы решили провести для оценки способности российских военных обеспечить безопасность на юго-западе РФ. В Минобороны РФ провели 56 тактических учений, в которых приняли участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Для учений задействовали 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин активизировал подготовку к масштабным военным учениям "Кавказ 2020" в оккупированном Крыму. 18 августа на украинский полуостров по его приказу началась внезапная проверка войск и военные спецучения в Южном военном округе России, а также стартовали срочные учения военной полиции, в ходе которых проверили готовность военнослужащих военной полиции к выполнению задач по предназначению.