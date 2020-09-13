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Украина экстренно готовится к масштабному наступлению - что известно

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Украина экстренно готовится к масштабному наступлению - что известно Фото: mil.gov.ua

На юге Украины сохраняется угроза масштабного наступления России со стороны оккупированного Крыма, которое может произойти под прикрытием стратегических учений "Кавказ — 2020", которые Кремль решил устроить вблизи украинских границ в период с 21 по 26 сентября. Украинские военные активно готовятся отбивать атаку врага и регулярно проходят тренировки, оттачивая свое мастерство. Подразделения зенитных ракетных войск на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области уже завершают обустройство полевых лагерей и оборудуют боевые позиции — там пройдут боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов в рамках участия Воздушных Сил в масштабных стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2020". В 2020 году действиями боевых расчетов подразделений зенитных ракетных войск в составе сводного зенитного ракетного полка руководить командующий воздушного командования "Восток" генерал-майор Олег Струцинский. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Минобороны Украины, передает ONLINE.UA.

"В течение 2020 года зенитные ракетные войска провели немало разного рода учений с выходом техники, развертыванием позиций, ведением противовоздушной боя с имитируемыми пусками. Теперь доказать свою ловкость и меткость надо на практике, по реальным целям. Практический этап тактических учений с боевой стрельбой в максимально приближенных к боевым условиях, даст возможность специалистам зенитного ракетного огня существенно нарастить практические навыки в ведении противовоздушной боя", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, еще в июне стало известно, что в сентябре 2020 года Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Главное управление украинской разведки не исключает вариант, что во время учений РФ может начать широкомасштабные военные действия против Украины. Отмечается, что учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной. В Минобороны Украины допускают, что осенние военные учения Кавказ 2020 будут использованы российским руководством для демонстрации военной мощи Украине и государствам Европы, а также что эти учения следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский отреагировал на решение Путина против Украины относительно проведения масштабных военных учений "Кавказ-2020", под прикрытием которых Кремль может пойти на новый захват украинских территорий. Президент уверил, что Украина не боиться и готова к российским учениям.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, военные учения, Объединенные усилия - 2020, зенитные войска, стрельбы, наступление, Россия, агрессия России против Украины, Херсонская область, Крым, оккупация
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Обновлено:11:11, 13.09.2020

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