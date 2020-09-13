Есть шесть вариантов - в Германии окончательно разозлились на Путина

Власти Германии, несмотря на экономическую заинтересованность в российском газопроводе "Северный потока-2 ", начали рассматривать варианты брокировки проекта. На такой решительный шаг Берлин может пойти, чтобы наказать команду президента России Владимира Путина за отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевым ядом типа "Новичок". В политических кругах ФРГ рассматривают шесть вариантов, каждый из которых позволит уничтожить источник дохода Путина и отказаться от "Северного потока-2 ", с помощью которого Кремль решил сделать зависимой всю Европу от российского газа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Politico.

По данным издания, Берлин может отказаться от российского "Северного потока-2 " не своими руками. В частности, немецкие власти могут настоять на санкциях на уровне Евросоюза, а также "позволить" остановить проект США, где ранее уже ввели против газопровода санкции. Также Берлин может надавить на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство. Правда, в таком случае оператор газопровода Nord Stream 2 AG может подать в суд на Германию, а ущерб по иску может достигнуть стоимости самого трубопровода — около 9,5 млрд евро.

Кроме того, в Германии на национальном уровне могут ограничить импорт российского газа, чтотбы "гарантировать основные интересы безопасности" страны. Еще одним вариантом блокировки российского проекта может стать судебный процесс, например неправительственной организации Deutsche Umwelthilfe, которые выступают против строительства "Северного потока-2 ", так как он несовместим с климатическими целями страны.

Напомним, российская власть строит газопровод "Северный поток-2 " в Германию, чтобы поставлять российский газ в Европу в обход Украины — он будет проходить через Балтийское море территориями России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Если России удастся завершить строительство и добиться запуска газопровода, то Кремль сможет отказаться от украинской трубы, транзит которой приносит бюджету примерно 3 миллиарда долларов ежегодно.

На данный момент строительство газопровода завершено более чем на 90%. Однако команда Путина не может его завершить из-за санкций США против фирм, участвующих в строительстве "Северного потока-2 ". Но в Кремле заявили, что могут закончить строительство собственными силами без международных компаний.