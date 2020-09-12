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Украинский боксер победил нокаутом россиянина - зрелищное видео

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Украинский боксер победил нокаутом россиянина - зрелищное видео Зоравор Петросян переміг Євгена Вазема (фото — скріншот відео)

В российском Екатеринбурге состоялся вечер бокса — на ринге Академии единоборств РМК встретились украинец Зоравор Петросян и россиянин Евгений Вазем. Украинский спортсмен досрочно выиграл бой у россиянина. После трех раундов Вазем отказался от продолжения поединка, в результате чего Петросян получил победу техническим нокаутом и сохранил свой статус непобежденного в первом полусреднем дивизионе. Зрелищное видео боя Петросян — Вазем опубликовала компания, которая организовала бой между украинцем и россиянином. Его можно посмотреть на ONLINE.UA.

Украинский боксер с первых минут поединка был фаворитом боя. Уже во втором раунде он нанес серьезный урон сопернику, в результате которого у Вазема открылось кровотечение из носа. Третий раунд получился самым ярким в поединке — Зоравор занял центр ринга и начал наносить многочисленные удары, проходя сквозь блоки россиянина. Сразу же после перерыва Вазем решил отказаться от продолжения боя.

 
 
 
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Публикация от RCC Boxing Promotions (@rccboxing)

 

Для Зоравора Петросяна эта победа стала девятой в карьере — с момента дебюта в 2018 году он до сих пор остается непобежденным. Вазем проиграл в 12-й раз, на его счету 9 побед. Важно отметить, что изначально соперником украинца должен был стать представитель Узбекистана Равшанбек Умурзаков, но он не смог добраться в Россию из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся самый долгожданный бой лета сразу два титула чемпиона мира по версиям WBO и WBC, за которые боролись украинец Виктор Постол и американец Хосе Рамирес. Бой длился все 12 раундов, но по его результатам украинец проиграл американцу чемпионские титулы — победу по очкам судьи отдали Рамиресу.

Источник: ONLINE.UA
Теги: бокс, спорт, Зоравор Петросян, Евгений Вазем, нокаут, победа, видео, Украина, Россия
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