Украинский боксер победил нокаутом россиянина - зрелищное видео

В российском Екатеринбурге состоялся вечер бокса — на ринге Академии единоборств РМК встретились украинец Зоравор Петросян и россиянин Евгений Вазем. Украинский спортсмен досрочно выиграл бой у россиянина. После трех раундов Вазем отказался от продолжения поединка, в результате чего Петросян получил победу техническим нокаутом и сохранил свой статус непобежденного в первом полусреднем дивизионе. Зрелищное видео боя Петросян — Вазем опубликовала компания, которая организовала бой между украинцем и россиянином. Его можно посмотреть на ONLINE.UA.

Украинский боксер с первых минут поединка был фаворитом боя. Уже во втором раунде он нанес серьезный урон сопернику, в результате которого у Вазема открылось кровотечение из носа. Третий раунд получился самым ярким в поединке — Зоравор занял центр ринга и начал наносить многочисленные удары, проходя сквозь блоки россиянина. Сразу же после перерыва Вазем решил отказаться от продолжения боя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RCC Boxing Promotions (@rccboxing) 12 Сен 2020 в 7:40 PDT

Для Зоравора Петросяна эта победа стала девятой в карьере — с момента дебюта в 2018 году он до сих пор остается непобежденным. Вазем проиграл в 12-й раз, на его счету 9 побед. Важно отметить, что изначально соперником украинца должен был стать представитель Узбекистана Равшанбек Умурзаков, но он не смог добраться в Россию из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся самый долгожданный бой лета сразу два титула чемпиона мира по версиям WBO и WBC, за которые боролись украинец Виктор Постол и американец Хосе Рамирес. Бой длился все 12 раундов, но по его результатам украинец проиграл американцу чемпионские титулы — победу по очкам судьи отдали Рамиресу.