Уже 14 сентября - Путин принял шокирующее решение относительно Беларуси

Российский глава Владимир Путин, несмотря на неоднократные утверждения о невмешательстве России во внутренние дела других стран, решил отправить военных в Беларусь, где уже второй месяц проходят масштабные протесты против режима Александра Лукашенко. Уже в понедельник, 14 сентября, в Беларусь поедут около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники якобы для участия в плановых белорусско-российских тактических учениях "Славянское братство". Российские военные прибудут на территорию Беларуси железнодорожним транспортом в тот день, когда Лукашенко и Путин будут встречаться в Сочи для обсуждения ситуации в Беларуси и ключевых вопросов "дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство". Всего от Российской Федерации в учении примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения", — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Как известно, российско-белорусские учения "Славянское братство" будут проходить до 25 сентября. Ранее от участия в них отказалась Сербия, так как на этом настаивали власти Евросоюза.

Важно отметить, что в Беларуси вся армия приведена в полную боевую готовность — Лукашенко дал приказ военным без предупреждения реагировать на нарушение границ на западном направлении, так как обеспокоился военными учениями НАТО в соседних с Беларусью странах. Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко внезапно решил отвести армию от западных границ Беларуси, так как "недешевое удовольствие" держать военных в боевой готовности.