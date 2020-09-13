В Украине пошли на радикальные меры из-за ситуации в Беларуси - что решили

Украинские власти считают опасной ситуацию в Беларуси, так как она несет риски для Украины. За обстановкой бдительно следят и украинские пограничники, которые усилили контроль и охрану на границе Украины и Беларуси. Несмотря на то, что по состоянию на 13 сентября ситуация на украинско-белорусской границе остается стабильной, пограничники решили усилить охрану с привлечением вертолетов, катеров и собак из кинологического учебного центра. Как охраняют государственную границу с Беларусь пресс-служба ГПСУ показала на видео, передает ONLINE.UA.

"Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы. В частности, усиление охраны данного направления государственной границы проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений "Дозор" и Кинологического учебно центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера «Safe Boat 27»", — сообщили в пограничной службе.

Пограничники пояснили, что усилили охрану на границе с Беларусью, протяженность которой составляет боеле тысячи километров и проходит в пределах пяти областей, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.

"ГПСУ собирает и учитывает всю имеющуюся информацию, которая может влиять на состояние охраны государственной границы. В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов. Кроме того, проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение по техническим постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт", — добавили в ведомстве.

Как известно, Украина и Беларусь еще 30 июля договорились об усилении пограничного режима, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в обеих странах. Там сейчас проходит основной этап операции — оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на госгранице. По предварительному плану, спецоперация будет длиться до октября.

Важно напомнить, что Лукашенко из-за протестов в Беларуси обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Речь идет именно о военной помощи которую Путин пообещал оказать Лукашенко на основе принципов Договора о создании Союзного государства и по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что уже 14 сентября Путин направляет в беларусь сотни российских военных якобы для участия в совместных военных учениях "Славянское братство".