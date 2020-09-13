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На Украину надвигается мощнейшая магнитная буря - названа опасная дата

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На Украину надвигается мощнейшая магнитная буря - названа опасная дата Фото: pixabay.com

На Украину надвигается сильная магнитная буря, которая станет самой мощной в 2020 году. По прогнозу, сильный магнитный шторм ожидается в конце месяца — он будет длиться на протяжении четырех дней, но метеозависимые люди будут ощущать его негативное влияние целую неделю. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитные бури в сентябре 2020 года — опасные даты

На Украину надвигается мощнейшая магнитная буря - названа опасная дата (1)

По прогнозу экспертов, сентябрьская магнитная буря накроет Украину в конце месяца. Слабые геомагнитные колебания начнутся 23 сентября. Здоровые люди не ощутят на себе их влияния, но страдающие болезнями сердечно-сосудистой системы украинцы могут почувствовать ухудшение состояния из-за скачков давления.

На Украину надвигается мощнейшая магнитная буря - названа опасная дата (2)

Пик сентябрьской магнитной бури придется на 27 сентября. В этот день ожидается сильная солнечная активность, следствием которой станет магнитная буря уровня G1. Эту вспышку на Солнце ощутят на себе не только метеозависимые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, но и абсолютно здоровые украинцы. В дни магнитных бурь могут возникать сильные головные боли, беспричинная усталость, сонливость и раздражительность.

28 сентября солнечная активность пойдет на спад. Но эксперты предупреждают, что еще несколько дней метеозависимые люди могут ощущать недомагания.

Как пережить магнитные бури — рекомендации врачей

На Украину надвигается мощнейшая магнитная буря - названа опасная дата (3)

В период мощных геомагнитных ураганов медики рекомендуют предпринять все меры по предотвращению ухудшения самочувствия. Чтобы лечге пережить магнитные бури, эксперты рекомендуют:

  • отказаться от физических нагрузок, но не забывать о зарядке;
  • стараться избегать стрессов и не решать сложные задачи, так как в дни метеоштормов они просто не под силу мозгу;
  • больше гулять на свежем воздухе, но не забывать о дистанции с окружающими людьми, так как пандемия коронавируса еще не отступила и карантин пока не отменили;
  • хорошо питаться и пить много воды — из рациона важно исключить жирную пищу, алкоголю, кофе, заменив их на фрукты, овощи, соки, морсы и травяной чай;
  • нормализовать ночной сон — спать рекомендуется не менее семи часов в сутки;
  • по утрам принимать контрастный душ — он поможет пробудиться и зарядиться бодростью на целый день;
  • посвятить время медитации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что делать при появлении симптомов коронавируса — Минздрав Украины обновил рекомендации и пояснил украинцам, как теперь медики будут предоставлять помощь.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, магнітні бурі, здоровье, сентябрь 2020, прогноз, советы, медики, метеоудар
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Обновлено:13:11, 13.09.2020

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