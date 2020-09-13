Команда Зеленского решительно ответила на скандальную выходку Кремля

Министерство иностранных дел мгновенно отреагировало на очередную скандальную выходку Кремля в оккупированном Крыму. Официальный Киев 13 сентября объявил решительный протест в связи с местными "выборами", которые 13 сентября Кремль устроил на украинском полуострове. В команде украинского лидера Владимира Зеленского напомнили президенту России Владимиру Путину, что псевдовыборы на территориях Автономной Республики Крым и городе Севастополь являются нелегитимными, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий. В МИД Украины предупредили Кремль, что все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины. Также Киев обратился к странам мира наказать Путина за "выборы" в украинском Крыму путем политического давления и новых санкций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу дипведомства.

"МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 так называемых «выборов» в незаконных органов, образованных на русском оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь. Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Так называемые «выборы губернатора Севастополя» и «довыборы депутатов» к так называемым «государственного совета Республики Крым» и «симферопольской местного совета» являются грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года обязательств РФ по двусторонним международным договорам и других норм международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи", — говорится в заявлении МИД.

Напомним, 13 сентября в 40 регионах России и оккупированных Москвой украинских Крыме и Севастополе проходит голосование за кандидатов в депутаты местных органов власти. Наблюдатели от ОБСЕ не были приглашены для участия в наблюдении за голосованием. Эти "выборы" в Крыму противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права – Уставу ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательству Украины.

Крымские оккупанты дерзко игнорируют протесты Украины. Они заявили, что не боятся никаких наказаний, так как уже находятся под санкциями ЕС, США и Канады.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский отреагировал на решение Путина провести масштабные военные учения вблизи с украинскими границами. Президент уверил, что Украина не боится возможного наступления России со стороны Крыма и готова к отражению любой атаки.