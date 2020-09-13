Путин готовит Лукашенко к передаче власти - что действительно задумал Кремль

В окружении президента России Владимира Путина ошеломлены масштабами белорусских протестов, которые длятся в Беларуси уже второй месяц. И хотя в Кремле не верят в то, что оппозиции удастся свергнуть Лукашенко, официальная Москва не хочет рисковать. Поэтому Путин решил срочно встретиться с Луашенко и подготовить его к передаче власти, что позволит главе Кремля подготовиться и быть уверенным в том, что руководить Беларусью будут пророссийские силы. Об этом сообщили пять близких к окружению Путина источников, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

Источники подчеркнули, что Путин хочет разыграть свой сценарий с Лукашенко в кратчайшие сроки, поэтому решил встретиться с ним уже в понедельник, 14 сентября. В окружении президента России отметили, что Путин не доверяет Лукашенко, но не может смириться с приходом оппозиции к власти посредством уличных протестов, поэтому будет поддерживать его, но на своих условиях.

В окружении Путина убеждены, что Лукашенко не сможет удержаться у власти, поэтому они считают, что России сегодня выгоднее найти взаимопонимание с оппозицией, чем вмешаться в события и поддержать белорусские власти, хоть и попытки белорусской оппозиции сблизиться с ЕС неприемлемы для главы Кремля. При этом приближенные к российскому президенту источники отмечают, что в Кремле не особо хотят идти на военное вмешательство в Беларуси в рамках оборонного соглашения между двумя странами ради того, чтобы сохранить Лукашенко у власти. Это, по их словам, настроит простых белорусов против России, и вспыхнет еще более серьезный конфликт, чем на Украине.

"Москва не заинтересована в том, чтобы предотвратить падение Лукашенко. В России считают Лукашенко «токсичным», и даже если он сумеет сохранить власть, доверие Москвы к нему как к партнеру утрачено. Россия, безусловно, пока не бросает Лукашенко, но оказывать помощь не спешит", — подчеркнули приближенные к Кремлю люди.

Как известно, переговоры Путина и Лукашенко состоятся 14 сентября в Сочи. В Кремле ранее сообщали, что стороны намерены детально обсудить ключевые вопросы "дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества". Нельзя также не упомянуть о том, что до встречи Путина и Лукашенко в Минск с рабочим визитом ездил действующий премьер-министр России Михаил Мишустин и практически все ключевые министры российского кабинета. По итогам переговоров с Лукашенко они заявили, что Москва и Минск "достигли прогресса по будущему "Союзному государству".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин решил отправить российских военных в Беларусь. Уже 14 сентября туда прибудут около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники якобы для участия в плановых белорусско-российских тактических учениях "Славянское братство".