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Евросоюз внезапно изменил позицию относительно России - важные подробности

Политика | Читати новину українською
Евросоюз внезапно изменил позицию относительно России - важные подробности Жозеп Боррель (фото — flickr.com)

Пока власти Германии и Евросоюза не решаются нанести удар по российскому президенту Владимиру Путину в ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевым ядом типа "Новичок", за которым может стоять Кремль. При этом в Берлине уже заговорили о вероятности отказа от газопровода "Северный поток-2", если Кремль не докажет свою непричастность к ситуации с Навальным. В Евросоюзе, где ранее защищали российский газопровод от американских санкций, внезапно изменили свою позицию — Брюссель отказался решать судьбу "Северного потока 2", возложив ответственность за него на Германию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Financial Times.

"Северный поток — 2" не является европейским проектом. Я должен сказать, что Европейская комиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу российского газопровода", — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, добавив, что судьбу проекта "решать немцам".

Важно добавить, что в правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать между собой дело Навального и строительство газопровода, и лишь после того как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный был отравлен веществом группы "Новичок", позиция Берлина ужесточилась. Глава МИД ФРГ Хайко Маас уже признал, что угроза остановить проект существует, а канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила его слова.

Напомним, 2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Германии есть шесть способов остановить Северный поток-2. При чем сделать это берлин может не своими руками, а с помощью ЕС и США.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Северный Поток - 2, Россия, Германия, Евросоюз, санкции, Алексей Навальный, отравления
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