Новости

Лента новостей

Очень скоро все увидите - у главы Минздрава лопнуло терпение из-за новой проблемы

Украина | Читати новину українською
Очень скоро все увидите - у главы Минздрава лопнуло терпение из-за новой проблемы Максим Степанов (фото — moz.gov.ua)

Глава Министерства здравоохранения Максима Степанова 13 сентября выступил с новым громким заявлением — он отметил, что его возмутили фото и видео с празднования дня Днепра, которое состоялось 12 сентября. Он отметил, что у него есть вопросы с городской власти, которая мало того, что нарушила постановление Кабмина с запретом проведения массовых мероприятий, так еще и подвергла опасности жизни тысяч украинцев. Министр напомнил, даже несколько человек с коронавирусом могут инфицировать сотни или тысячи людей, поэтому последствия этого праздника очень скоро все увидят. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра.

"Когда сегодня утром я увидел фотографии с празднования Дня города Днепра, на котором собрались, наверное, десятки тысяч людей, у меня появился вопрос к местным властям. Зная вас, я уверен, что вы осознаете, что такое COVID-19, вы осознаете, какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые идут по всей стране. Но так сознательно начать проводить концерты. Я даже не говорю, что они запрещены постановлением Кабмина. Даже несколько человек, имеющих коронавирусную болезнь, могут инфицировать сотни или тысячи, что уже скоро мы можем увидеть", — возмутился Степанов.

Министр обратился к руководству города Днепр, который 12 сентября праздновал День города и где собралось десятки тысяч людей, которые не придерживались противоэпидемических правил. Он назвал недопустимым организацию массовых мероприятий во время пандемии COVID-19.

Как известно, на День города власти Днепра устроили зрелищный концерт классической музыки под открытым небом, где играл международный симфонический оркестр Festival, духовой оркестр Днепропетровской академии музыки им. Глинки и вокальная джаз-группы из столицы Mansound. На концерт собрались десятки тысяч жителей города. Также на празднике присутствовал городской голова Днепра Борис Филатов.

Как сообщал ONLINE.UA, количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в воскресенье, 13 сентября, зафиксировали 2476 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 154335 человек, из них 3178 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 68893 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 82264 украинцев продолжают болеть.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, Украина, Максим Степанов, Минздрав, дніпро, праздники, карантин, день Дніпра, скандал, количество больных, последние новости о коронавирусе
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 154335 +2476
Выздоровели 68893 +547
Летальные 3178 +30

Данные МОЗ Украины
Обновлено:16:11, 13.09.2020

Курс валют 13.09.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,97
27,98
27,97
EUR
33,12
33,14
33,12
GBP
35,78
35,8
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...