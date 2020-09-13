Очень скоро все увидите - у главы Минздрава лопнуло терпение из-за новой проблемы

Глава Министерства здравоохранения Максима Степанова 13 сентября выступил с новым громким заявлением — он отметил, что его возмутили фото и видео с празднования дня Днепра, которое состоялось 12 сентября. Он отметил, что у него есть вопросы с городской власти, которая мало того, что нарушила постановление Кабмина с запретом проведения массовых мероприятий, так еще и подвергла опасности жизни тысяч украинцев. Министр напомнил, даже несколько человек с коронавирусом могут инфицировать сотни или тысячи людей, поэтому последствия этого праздника очень скоро все увидят. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра.

"Когда сегодня утром я увидел фотографии с празднования Дня города Днепра, на котором собрались, наверное, десятки тысяч людей, у меня появился вопрос к местным властям. Зная вас, я уверен, что вы осознаете, что такое COVID-19 , вы осознаете, какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые идут по всей стране. Но так сознательно начать проводить концерты. Я даже не говорю, что они запрещены постановлением Кабмина. Даже несколько человек, имеющих коронавирусную болезнь, могут инфицировать сотни или тысячи, что уже скоро мы можем увидеть", — возмутился Степанов.

Министр обратился к руководству города Днепр, который 12 сентября праздновал День города и где собралось десятки тысяч людей, которые не придерживались противоэпидемических правил. Он назвал недопустимым организацию массовых мероприятий во время пандемии COVID-19 .

Как известно, на День города власти Днепра устроили зрелищный концерт классической музыки под открытым небом, где играл международный симфонический оркестр Festival, духовой оркестр Днепропетровской академии музыки им. Глинки и вокальная джаз-группы из столицы Mansound. На концерт собрались десятки тысяч жителей города. Также на празднике присутствовал городской голова Днепра Борис Филатов.