Очень скоро все увидите - у главы Минздрава лопнуло терпение из-за новой проблемы

Глава Министерства здравоохранения Максима Степанова 13 сентября выступил с новым громким заявлением — он отметил, что его возмутили фото и видео с празднования дня Днепра, которое состоялось 12 сентября. Он отметил, что у него есть вопросы с городской власти, которая мало того, что нарушила постановление Кабмина с запретом проведения массовых мероприятий, так еще и подвергла опасности жизни тысяч украинцев. Министр напомнил, даже несколько человек с коронавирусом могут инфицировать сотни или тысячи людей, поэтому последствия этого праздника очень скоро все увидят. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра.
"Когда сегодня утром я увидел фотографии с празднования Дня города Днепра, на котором собрались, наверное, десятки тысяч людей, у меня появился вопрос к местным властям. Зная вас, я уверен, что вы осознаете, что такое
COVID-19, вы осознаете, какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые идут по всей стране. Но так сознательно начать проводить концерты. Я даже не говорю, что они запрещены постановлением Кабмина. Даже несколько человек, имеющих коронавирусную болезнь, могут инфицировать сотни или тысячи, что уже скоро мы можем увидеть", — возмутился Степанов.
Министр обратился к руководству города Днепр, который 12 сентября праздновал День города и где собралось десятки тысяч людей, которые не придерживались противоэпидемических правил. Он назвал недопустимым организацию массовых мероприятий во время пандемии
Как известно, на День города власти Днепра устроили зрелищный концерт классической музыки под открытым небом, где играл международный симфонический оркестр Festival, духовой оркестр Днепропетровской академии музыки им. Глинки и вокальная джаз-группы из столицы Mansound. На концерт собрались десятки тысяч жителей города. Также на празднике присутствовал городской голова Днепра Борис Филатов.
Как сообщал ONLINE.UA, количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в воскресенье, 13 сентября, зафиксировали 2476 новых случаев заражения. Общее количество больных