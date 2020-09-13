Россия устроила новую шокирующую провокацию - все подробности

Россия регулярно устраивает шокирующие выходки в небе, провоцируя страны НАТО на ответ. На этот раз два российских Ту-124 вторглись в зону международного воздушного пространства, которую контролируют военные Великобритании. Британские летчики мгновенно подняли в воздух истребители Typhoons и перехватили российских нарушителей. В Минобороны Соединенного Королевства идентифицировали российские самолеты как самолеты морской разведки и противолодочной обороны. Британские военные уточнили, что опасный инцидент произошел у берегов Шотландии в акватории Северного моря. Они считают, что этой дерзкой выходкой официальная Москва хотела "ткнуть в грудь" Лондон. Подробности инцидента сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Independent.

В российском Минобороны подтвердили, что пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Северного флота ВМФ России выполняли полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей в течение 11 часов. При этом российские военные, по традиции, уверили, что полет был плановый и проводился над нейтральными водами.

Важно отметить, что Россия регулярно устраивает подобные провокации. В НАТО подчситали, что в прошлом году самолеты Северо-Атлантического альянса перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз. Один из последних перехватов произошел несколько дней назад вблизи Аляски — тогда американские военно-воздушные силы перехватили сразу шесть российских военных самолетов, которые приблизились на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение почти пяти часов находилась в международном воздушном пространстве.

Подобные провокации Россия устраивает и над Черным морем. Несколько месяцев назад два бомбардировщика Ту-22 в сопровождении двух истребителей Су-27 направили к границам Румынии, где находится воздушное пространство НАТО. В командовании НАТО экстренно отреагировали на наглые действия российской авиации. Сначала на перехват российских бомбардировщиков и истребителей подняли румынские МиГ-21 . Но так как боевые самолеты российских ВКС продолжали полет, то пришлось поднять в воздух истребители МиГ-29 ВВС Болгарии, а затем истребители TUAF F-16 турецких ВВС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия по тревоге подняла боевые самолеты в оккупированном Крыму.