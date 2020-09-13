Украина не должна - команда Зеленского срочно обратилась к Путину

В оккупированном Крыму уже наступил момент, когда питьевая вода для населения практически закончилась. Оккупанты из-за этого ввели жесткий график подачи воды, а тем временем Кремль пытается надавать на украинские власти, чтобы официальный Киев возобновил водоснабжение на оккупированный полуостров, обвиняя команду украинского лидера Владимира Зеленского в водной блокаде. В представительстве президента Украины в АР Крым обратились к главе Кремля Владимиру Путину и напомнили ему, что именно Россия как государство-оккупант должна обеспечить население Крыма водой. У Зеленского возмутились и назвали абсолютно недопустимой ситуацией, когда о возможном нарушении права на жизнь и применения пыток говорит государство-оккупант, под эффективным контролем которого произошли десятки убийств, насильственных исчезновений, пыток украинских и крымскотатарских активистов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. сообщает ONLINE.UA.

"Водоснабжение временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя достаточно дорогостоящее мероприятие для Российской Федерации как государства-оккупанта. Именно поэтому она пытается и будет пытаться и дальше с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова. Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины", — говорится в заявлении.

У Зеленского подчеркнули, что приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательства по водоснабжению или поставки других ресурсов, а касаются обеспечения и обеспечения других прав человека. В Представительстве президента напомнили Путину, что согласно международному гуманитарному праву, государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем.

"Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должна с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса как вода. То есть, прямым обязательством государства-оккупанта является обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", — подчеркнули в представительстве президента Украины в АР Крым.

Также Путину напомнили содержание статьи 60 Четвертой Женевской конвенции, которая предусматривает, что предоставление гуманитарной помощи третьими сторонами не освобождает государство-оккупанта от обязательств, возлагаемых на нее в частности статьей 55 Четвертой Женевской конвенции.

Таким образом в команде украинского президента ответили на обвинения Кремля, которые недавно озвучила скандальная дипломатка Мария Захарова, являющаяся официальным представителем МИД РФ. Захарова заявила, что Украина является участником целого ряда международных соглашений, согласно которым должна соблюдать и осуществлять обеспечение прав человека, в том числе права на воду.

Напомним, 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжения прекратила. Летом 2020-го ситуация с водой стала ухудшаться из-за засухи. По состоянию на начало лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года. Кроме того, отмечается, что Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кабмине допускают, что Украина возобновит водоснабжение в Крым, если там возникнет гуманитарная катастрофа.