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На Украину надвигается холодный атмосферный фронт - где ухудшится погода

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На Украину надвигается холодный атмосферный фронт - где ухудшится погода Фото: pxhere.com

На следующей неделе в Украине резко изменится погода — на смену теплу придет похолодание, которое, по прогнозам синоптиков, начнется уже 18 сентября. На протяжении всей рабочей недели во всех регионах страны будет тепло и сухо, но в пятницу Украину накроет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и снижение температуры воздуха. Какой будет погода на следующей неделе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 14 сентября, будет солнечная погода во всех областях страны. Темепература воздуха в среднем будет достигать +24...+27°С. На юге Украины будет еще теплее, поэтому для любителей бархатного морского сезона еще есть шанс получить красивый загар.

На Украину надвигается холодный атмосферный фронт - где ухудшится погода (1)

Во вторник, 15 сентября, синоптическая ситуация в Украине не изменится. В регионах страны будет стоять солнечная и сухая погода. Температура воздуха днем — +25...+27°С, ночью — +10...+12°С.

На Украину надвигается холодный атмосферный фронт - где ухудшится погода (2)

В среду, 16 сентября, украинцы смогут насладиться последними теплыми осенними днями. В дневное время в каждой области Украины будет по-летнему тепло — +24...+26°С.

На Украину надвигается холодный атмосферный фронт - где ухудшится погода (3)

В четверг, 17 сентября, погода начнет портится на западе Украины. Там пройдут дожди и грозы, при этом температура воздуха сильно не опустится — ожидается +21...+23°С. На остальной территории Украины будет тепло и сухо. В некоторых областях столбики термометров достигнут +30°С.

На Украину надвигается холодный атмосферный фронт - где ухудшится погода (4)

В пятницу, 18 сентября, резко похолодает во всех регионах страны. В западных областях температура воздуха опустится до +12...+14°С, в центре — +15...+17°С, на юге и востоке — +23...+25°С, при этом ночью возможны заморозки.На Украину надвигается холодный атмосферный фронт - где ухудшится погода (5)

Важно отметить, что по прогнозу синоптиков, лето в Украине закончится в конце сентября. Они предупреждают, что осень в этом году будет холодной и сырой, однако в октябре еще будет "большое" бабье лето, которое порадует украинцев теплом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Земле зафиксирован новый температурный рекорд и определено самое жаркое место на планете.


Погода в Украине и Мире на 5 дней

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, погода, прогноз погоды, сентябрь 2020, осень, дожди, атмосферний фронт
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Обновлено:18:11, 13.09.2020

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