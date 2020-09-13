Сколько потеряла Украина из-за оккупации Крыма Россией - шокирующие цифры

Россия оккупировала украинский Крым в феврале 2014 года и уже седьмой год продолжает агрессию против Украины на Донбассе. В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч людей получили ранения, а почти 2 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме человеческих жертв война России против Украины нанесла сокрушительный ущерб экономике страны. Только аннексия Крыма Россией нанесла Украине около 1 триллиона гривен ущерба и эта цифра будет расти и дальше, так как оккупация продолжается и Россия не собирается освобождать украинские территории. В такую сумму оценил ущерб Украины заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает ONLINE.UA со ссылкой на Радио Свобода.

"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен. Очевидно, это не зафиксирована сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", — пояснил Мамедов, уверив, что Украина через Международный уголовный суд добивается ответа России за все преступения на территории Украины.

Заместитель генпрокурора уточнил, что по ситуации в Крыму в суд в Гааге направляюься материалы и по фактам насильственного перемещения гражданского населения, и незаконного призыва крымчан в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. В последнем сообщении Украина подала в МУС обращение о нарушениях имущественных прав крымчан.

"Избегать ответственности вечно не удастся. Я верю в международное право и в успех совместных действий международного сообщества. Отвечать за преступления придется. Рано или поздно. И отдельным лицам и государству-агрессору. В том числе за причиненный ущерб в период оккупации", — подчерекнул Мамедов.

Важно отметить, что за годы оккупации Крыма российская экономика потеряла 2,4 трлн долларов. Это произошло из-за санкций, оттока капитала и ухудшения инвестиционного климата. Потери России из-за незаконной аннексии Крыма подсчитали экономисты IMF group Ukraine, сравнив темпы падения российской экономики с другими странами СНГ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Зеленского срочно обратилась к Путину, чтобы поставить точку в вопросе поставок воды в оккупированный Крым.