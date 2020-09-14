Гороскоп на 14 сентября для всех знаков зодиака

Скорпионы могут сделать вид, что не заметили плевка в душу, но это не значит, что они о нем забыли. Скорпиону нравятся простые в общении люди, бесхитростные, искренние и не таящие чувств. Скорпионам не стоит строить фантастических теорий, объясняющих непонятное поведение людей, — лучше научиться задавать прямые вопросы. Скорпионы редко проявляют агрессию сразу, — они предостерегают, намекают, подают знаки... И не стоит дожидаться, когда у них кончится терпение.

У Рыб отличная память и они никогда не забывают хорошего отношения к себе. Плохое можно простить и выкинуть. А хорошее будет греть душу и через года. Рыбы никогда не забудут того, кто был с ними в трудные минуты. хорошо, что мысли Рыб никто не может читать, а то образ стеснительных и застенчивых людей полетел бы к чертям. Рыбы не боятся чувствовать, они боятся утонуть в чувствах.

Стрельцы не настолько слабые, чтобы терпеть оскорбления, не настолько сильные, чтобы их прощать, но и не настолько злобные, чтобы мстить. Поэтому чаще всего они просто поворачиваются к обидчику спиной. Навсегда. очень часто у Стрельцов обстоятельства складываются так, что надеяться-то можно на что угодно, но реально рассчитывать — только на себя. Стрелец любит уютных людей, без "колючек" и глубоких омутов в характере. Любит, когда можно поговорить с человеком о чем угодно без споров и выяснений, кто больше прав, — когда именно такие задушевные разговоры и живая, искренняя теплота в отношениях для обоих важнее всего. Такие люди становятся частью жизни Стрельца и он переживает за них так же, как за себя самого.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 14 сентября 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодняшний день обещает крупное мероприятие, предполагающее застолье. По всей вероятности вам вряд ли придется есть до того, как оно начнется, а попав, наконец, за стол, старайтесь отдавать предпочтение тем блюдам, что будут находиться по правую от вас руку. Увы, что делать в том случае, если стол окажется шведским, звезды не уточняют.

Гороскоп здоровья для Овнов

Берегите свои нервы, не принимайте все мелкие неприятности близко к сердцу. Однако строить между собой и проблемами стену из антидепрессантов не стоит: сегодня вы можете здорово навредить себе, переборщив с таблетками.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Не мудрите, пытаясь придумать какую-то уникальную возможность подзаработать. Нынче самыми верными решениями будут наиболее простые и естественные. Они же будут и наиболее прибыльны.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня свободу ваших действие ничто не будет ограничивать. Если же что-то все-таки попытается — гоните прочь, вы имеете на это полное право.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вашему любимому человеку будет грустно осознавать, что многое из того, что он сделал ради вас, он сделал зря, ибо это не возымело над вами необходимого ему эффекта. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы он не очень расстраивался по этому поводу.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 14 сентября 2020 года для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов

В этот день вас удивит приземленность вашего любимого человека. Причем удивит неприятно. Вы-то думали, что он птица высокого полета, а сегодня он поведет себя как голубь или воробушек. Впрочем, далеко идущих выводов делать не стоит: может, у него день так сложился. Да и вообще такие метаморфозы бывают иногда полезны.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам рекомендуется скушать нечто колючее. Можно ли в ближайших окрестностях найти бифштекс из ежика, нам не известно, но можете поискать, например, икру морского ежа, этот ярко-оранжевый деликатес иногда попадается. Не найдете — отведайте морского окуня. Чрезвычайно колючая рыбка, зато какая вкусная... Еще каштаны, кажется, под это требование попадают.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче постарайтесь всеми силами не поддаваться суете, по причине постоянных стрессовых ситуаций велика опасность повышенного артериального давления, а также обострения проблем с сердцем.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня возможны новые знакомства с достаточно необычными людьми. Не исключено, что их дело сильно увлечет вас, и вы начнете подумывать о смене рода деятельности. Думать — думайте, но решений пока не принимайте, нынче они будут явно поспешными.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив вам тем самым настроение на весь день. Задумайтесь, стоит ли уединяться, если в покое все равно не оставят?

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 14 сентября 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вас будут донимать советами, причем заниматься этим будут все, кому не лень. Стоит ли говорить, какова этим советам цена?

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день вам особенно пойдут на пользу упражнения на растяжку, а также занятия в бассейне. Сейчас было бы хорошо устроить своим мышцам небольшую тренировку и размяться.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Отличный день для выпечки всевозможных хлебобулочных изделий. Тесто будет получаться изумительно, особенно дрожжевое. С начинкой будете сложнее...

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вам захочется немного поиграть с вашим любимым человеком, как кошке с мышкой, разве что без радостного поедания жертвы в счастливом финале. Но понравится ли вашему самостоятельному и самодостаточному партнёру уготованная ему роль? Хочется верить, что да, иначе ссоры не избежать.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня весь рабочий день в вашем распоряжении. Ничего экстраординарного или неожиданного не предвидится, поэтому вы можете в кои-то веки просто наслаждаться тишиной и спокойствием в своем офисе. Получайте удовольствие от ещё одного прожитого дня.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 14 сентября 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче подходящий день, чтобы начать укреплять свой организм. Если зарядку делать лень, можно пойти другим путем — попробуйте принимать контрастный душ. Акцент лучше делать на холодную воду.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вам всё-таки следует увидеть те подарки и выгодные предложения, которые судьба сама вкладывает вам в руки! Апатия сейчас совсем не к месту, а вот активность в действиях и спонтанность в решениях могут принести очень неплохие плоды. И всё же не забывайте иногда считаться с чужими интересами.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Возможно, стоит поделиться с ближним, зачем пропадать добру-то?

Любовный гороскоп для Раков

День будет самый обыкновенный. Один из тысячи одинаковых дней. Поэтому заранее приготовьтесь к тому, что ничего интересного на сегодня не намечается: меньше разочарований будет к вечеру и меньше раздражения выплеснется на вашу половинку. Она же не виновата в том, что вам скучно.

Кулинарный гороскоп для Раков

Если вы чего-то хотите — скажите об этом, да погромче. Сегодня ваши слова могут не расслышать, неправильно понять или того хуже — проигнорировать. В результате вы получите совсем не то, что заказывали, да еще и чувствовать себя будете преглупо. Вы ведь не хотите есть печенку, тушеную в сметане, в то время как просили парное мясо теленка с грибами? То-то же..

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 14 сентября 2020 года для Львов

Бизнес-гороскоп для Львов

Вы как никогда нуждаетесь в поддержке и понимании. Если сейчас вам не помогут (или вы не сможете сами) сохранить равновесие между крайностями, куда вас бросает, вы рискуете не только пустить под откос свою карьеру, но и поссориться с близкими людьми.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вероятны интересные встречи и полезные знакомства. Будьте готовы к восприятию новой для вас информации в больших объемах.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня звёзды рекомендуют вам быть загадочным и непредсказуемым, даже если это несколько противоречит вашей натуре. Вашему любимому человеку наверняка будет интересно разгадывать загадки, которые будет ему загадывать ваши действия, взгляды и слова.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче не забывайте о свежих овощах и фруктах: они обязательно должны быть на вашем столе. Вовсе не обязательно употреблять их в большом количестве: один — два фрукта в день позволят вашему кишечнику нормально работать.

Кулинарный гороскоп для Львов

Нынче вам больше подойдут блюда малопонятные, с труднопроизносимыми названиями, непростого состава, из удивительных и редких ингредиентов. Ну и отправляйтесь в ресторан с соответствующей кухней, но имейте в виду, что если вы днюете и ночуете в том, где кормят блюдами японской кухни, значит, это решение на сегодняшний день не подойдет. Идите в индийский.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 14 сентября 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Не позволяйте всем пользоваться вашими услугами: делайте сначала то, что нужно исключительно вам, и не переживайте, что вам тоже могут отказать в помощи, если сейчас вы кому-то слишком требовательному скажете "нет". В этот день умение отказывать вам более чем пригодится.

Гороскоп здоровья для Дев

Девам могут достаточно легко даваться даже весьма серьезные физические нагрузки, поэтому, если вы действительно хотите серьезно заняться спортом, сейчас для этого хорошее время.

Любовный гороскоп для Дев

В этот день вам придётся пожалеть о вашей невнимательности. Если бы не она, в вашей личной жизни сегодня всё сложилось бы куда удачнее, да и на будущем бы отразилось куда менее пагубно. Впрочем, всё, что ни делается, всё к лучшему, поэтому, может быть, вы этот день однажды вспомните с благодарностью.

Кулинарный гороскоп для Дев

Раз вы читаете этот текст, скорее всего, вы немного знакомы с интернетом. И сегодня данным знакомством не грех будет поподробнее воспользоваться. С одной-единственной, но такой заманчивой целью — наполнить едой свой родной желудок. Самый простой способ это сделать — заказать какую-нибудь готовую еду прямо с доставкой. Можно, конечно, пойти и более сложным путем. Заказать отдельные продукты, а потом самостоятельно что-нибудь состряпать. Но, скажите, не жалко ли вам будет времени?

Общий гороскоп для Дев

Не стоит ограничивать ничью свободу, это не возымеет желаемого действия, а лишь озлобит человека. Вам никто ничего не должен.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 14 сентября 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Ваши ссоры не имеют под собой какой-либо основы. Вы ругаетесь просто так, не из-за чего, срывая своё плохое настроение на самом близком для вас человеке. И он отвечает вам взаимностью. Может быть, стоит сделать первый шаг к примирению, и в следующий раз, когда захочется высказать что-либо — постараться промолчать?

Бизнес-гороскоп для Весов

Постарайтесь в вечной погоне за прибылью не потерять человеческого лица, умейте вовремя остановиться и задуматься, а стоит ли ваша цель таких титанических усилий? Возможно, вы не там ищете счастье, и ваша работа стала забирать у вас слишком много душевных сил.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте и вы, вдруг получится.

Кулинарный гороскоп для Весов

Где бы вам ни довелось обедать сегодня, в меню непременно должен быть суп. Более того, наилучшим вариантом с точки зрения соответствия вашему знаку зодиака, будет суп луковый. Учитывая, что он при этом обязан быть еще и съедобен, а желательно — вкусен, количество вариантов для выбора места употребления пищи представляется не слишком большим.

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче не бросайте начатого лечения, даже если это вызывает у вас некоторые затруднения. Сейчас вам следует обязательно довести всё до конца, иначе возобновить курс потом будет гораздо труднее.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 14 сентября 2020 года для Скорпионов

Общий гороскоп для Скорпионов

Взаимоотношения с окружающими сегодня могут оказаться весьма тернистой тропой. Если можете, сведите контакты к минимуму, не можете — не обращайте ни на что внимания.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Ваша профессиональная активность будет сегодня несколько ниже, чем обычно, и дело тут вовсе не в отсутствии желания работать, а в элементарной усталости. Лучше бы взять выходной.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вашему любимому человеку не потребуется много усилий для того, чтобы понять вас и ваши пристрастия. Он справится с этим несложным заданием даже быстрее, чем вы, чем несказанно вас удивит. Постарайтесь однако сделать все возможное для того, чтобы не открываться ему сразу.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче Скорпионам рекомендуется подойти к здоровью своего желудка со всей деликатностью, сейчас было бы лучше воздержаться от тяжелой пищи и уж, тем более, отказаться от употребления фаст-фуда.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Лучшее, что сегодня можно для вас придумать, это трюфели. Конечно, прежде всего — натуральные, те, которые грибы, отыскиваемые специально обученными свиньями. Но если с такого рода пищей напряженка (что понять нетрудно, все-таки трюфель — штука редкая) сойдут и одноименные конфеты. Употреблять их рекомендуется в приятной, расслабляющей обстановке, под рюмочку коньяка или бокал вина.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 14 сентября 2020 года для Стрелецов

Общий гороскоп для Стрелецов

Нынешний день хорош скорее для отвлеченных размышлений, нежели для конкретных действий. Если действовать все же придется — заручитесь помощью друзей.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваш любимый человек будет о вас очень трогательно заботиться. Вы даже почувствуете себя фарфоровой статуэткой или хрустальной вазой — на выбор. Однако не стоит чересчур привыкать к данному статусу, ибо он моет измениться в любой момент не в лучшую сторону.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Звезды рекомендуют вам сегодня на завтрак побаловать свое чрево чем-нибудь изысканно-необычным. Например, омлетом с творогом. И готовится быстро, и питательно (вот уж кто действительно зарядит энергией на целый день), и даже (если не пересолите, конечно) вкусно. Обедать и ужинать нынче лучше дома. Причем желательно не объедаться и не есть рыбу.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам предстоит довольно долгая и тяжелая беседа с кем-то из ваших коллег. Впрочем, она мало будет касаться работы — в основном, ваших межличностных отношений. Постарайтесь сделать все возможное для сохранения с ним приятельских отношений, иначе потом на работе будет сложно.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня вам следует быть несколько придирчивым в выборе лекарств, особенно если вы приобретаете средство без рекомендации врача. Помните, что не всем обещаниям можно доверять и не на все убеждения поддаваться.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 14 сентября 2020 года для Козерогов

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день звезды рекомендуют Козерогам беречь глаза с особой тщательностью. Не трите глазки и по возможности не пользуйтесь косметикой. От бдения перед телевизором тоже стоит отказаться.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня ваша личная жизнь будет сиять всеми цветами радуги и радовать вас своим удивительным разнообразием. Постарайтесь не нарушить экологическое равновесие своей личной ниши — пусть сохранится надолго.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сколько бы вы ни мечтали сегодня о минутах отдыха, вряд ли ваши мечты станут реальностью. Увы, дел накопится в этот день столько, что вы не будете успевать ее разгребать. Однако если все же разгребете, заслужите памятник.

Общий гороскоп для Козерогов

Ваши эмоции сегодня будут первейшим из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой. Нынче вам целый день придется говорить себе "Спокойно" и глубоко дышать, хоть это и вредно.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Странный вид какого-то блюда вызывает у вас сомнения в том, что оно предназначено для еды? Не бойтесь, сегодня шампанское будет пить тот, кто рискнет выбрать самую оригинальную закуску. Собственно, ваш успех будет напрямую зависеть от того, насколько смелы, чтобы не сказать — экстравагантны, будут ваши действия. Проявите эти качества в выборе пищи — и впечатление произведете, и риск минимальный.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 14 сентября 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вашему любимому человеку не захочется понимать вас с полуслова, даже если таковая возможность ему вдруг и представится. Что ж, значит, вам придется все объяснять ему помногу раз, максимально доступно и теми словами, которые он не сможет трактовать двояко.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче никаких неприятностей с самочувствием у вас не ожидается, так что можете понапрасну не волноваться и целиком и полностью посвятить себя насущным делам, а их сегодня ожидается немало.

Общий гороскоп для Водолеев

Вам доставляет удовольствие принятие на себя большой ответственности. Труды ваши хоть и будут тяжки, но принесут удовлетворение, ибо вам достанет сил довести их до конца.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

В блюдах, приготовляемых под сегодняшними звездами, особенно важно будет обилие разнообразных элементов. Рецепт дня — ирландское рагу.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Вас ожидают неплохие перспективы, вы с каждым днем укрепляете свои позиции на работе, так что ваш шеф не может не начать ценить вас как практически незаменимого сотрудника. Теперь вам нужно всегда поддерживать сложившуюся репутацию и подкреплять её новыми достижениями.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 14 сентября 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Сегодняшний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным. Но прежде чем начинать ныть или, того хуже, громогласно жаловаться на злую судьбу, подумайте, не лучше ли сидеть спокойно, чем бегать как ошпаренному от одной неприятности к другой.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день вам стоит хоть немного сэкономить свободного времени, чтобы дать своему организму отдохнуть. Наилучшим вариантом была бы смена обстановки, на даже неспешная прогулка перед сном будет очень кстати.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня в вашем меню должны присутствовать продукты, содержащие железо. Позаботьтесь о наличии на своем столе яблок и гранатов, хотя бы в виде соков или пирогов. Если не любите ни то, ни другое, можете пообедать печенью — тоже полезно. В качестве гарнира к ней лучше всего выбрать гречу. Из салатов предпочтительны монокомпонентные.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня не перетруждайтесь, когда почувствуете, что уже стоите на грани, срочно сбавляйте темп, иначе потом вам придется весьма долго приходить в себе после срыва, а пользы от этого не вам, не фирме явно не прибавится. Также внимательно отнеситесь к тому, что подсказывает вам интуиция.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодняшний день посвятите оздоровлению вашего любимого человека: отправьте его на пробежку или заставьте с утра принять контрастный душ. А ещё лучше — подайте ему пример и начните всё это делать сами. В конце концов, ваше здоровье — тоже очень важный фактор в счастье вашего тандема.