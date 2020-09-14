Курс валют на сегодня 14 сентября - доллар дорожает, евро подорожал

На понедельник, 14 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 14 сентября цена доллара США составит 27 гривен 9 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 7 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 33 гривны 7 копеек, что в свою очередь на 1 копейка больше чем в воскресенье, 13 сентября.

В воскресенье, 13 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.97/27.93 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 33.12/33.07 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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