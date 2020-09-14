Это невозможно - Украина разнесла вдребезги коварный план Путина

11 сентября в Германии наконец состоялась долгожданная встреча политических советников стран "нормандской четверки". Как уже упоминалось, делегацию от Украины возглавил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Команду главы Кремля Владимира Путина представил его куратор по Донбассу — Дмитрий Козак. Лишь 13 сентября стало известно, что Украине удалось во время переговоров поставить на место российскую власть. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что команда Владимира Зеленского во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях. Представитель президента добавил, что это невозможно и объяснил почему, передает ONLINE.UA.

"Никаких обязательств от украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады (о местных выборах — ред.) не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", — подчеркнул Андрей Ермак.

Кроме того, он пояснил, что официальный Киев только "проинформировал" других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.

"Мы только проинформировали коллег по"нормандской" встрече, депутатом от" Слуги народа "(Александр Качур — ред.) Еще 28 июля зарегистрировано постановление об изменениях (к постановлению о местных выборах — ред.). И это постановление сегодня и в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба", — добавил представитель Владимира Зеленского.

Стоит обратить внимание на то, что представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин неожиданно сообщил, что в Германии во время переговоров советники стран нормандского формата согласовали, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о выборах на оккупированном Донбассе. Что важно понимать, Костин подтвердил слова куратора Путина по Донбассу Дмитрия Козака, который по итогам встречи ТКГ заявил, что парламент рассмотрит постановление, "которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".