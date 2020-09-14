Военная угроза существует - украинцев предупредили о серьезной опасности

Российский президент Владимир Путин может воспользоваться ситуацией в Беларуси и начать наступление на Украину с нового фронта. Риски военной угрозы для Украины с севера страны возросли особенно после того, как глава Кремля пообещал режиму Александра Лукашенко, которого не признают легитимным белорусы и страны ЕС, военную помощь. О серьезной опасности рассказал глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич, который расценивает ее как новый вызов в сфере национальной безопасности, передает ONLINE.UA со ссылкой на РБК-Украина.

"Опасность с этого направления присутствует. И мы все знаем, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Статья 4 этого Договора позволяет оказывать военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь предоставляется в короткий срок. Это несет очень большую угрозу для нас. Поэтому Украина приняла меры и отслеживает ситуацию. Любые попытки дестабилизации ситуации в Беларуси, как и поглощение ее Российской Федерацией, противоречат интересам нашего государства", — предупредил Завитневич.

Глава комитета ВРУ по нацбезопасности отметил, что Украина приняла меры для усиления границы с Беларусью, протяженность которой более тысячи километров. Как известно, за обстановкой там бдительно следят украинские пограничники, которые усилили контроль и охрану с привлечением вертолетов, катеров и собак из кинологического учебного центра. При этом Завитневич отмечает, что нельзя пренебрегать рисками российской военной агрессии на территорию Украины, на которую может пойти Путин со стороны Беларуси.

"Эта вероятность меньше, чем с территории Донбасса. Но она есть и ею нельзя пренебрегать", — отметил глава комитета ВРУ по нацбезопасности.

Что касается рисков наступления России со стороны оккупированного Крыма в рамках военных учений " Кавказ-2020 ", то, по мнению Завитневича, вероятность нападения очень-очень низкая. Ситуация в южном направлении, по его словам, для украинских военных намного легче, так как эти учения, которые проводит Россия в оккупированном Крыму, ежегодные и те действия, которые российские военные там выполняют, известны.

"Поэтому на Юге уже давно развернуты и подготовлены подразделения. Мне как бывшему военному всегда хочется, чтобы мы были готовы еще лучше, например, размышляем, что можем на законодательном уровне улучшить. Потому что с Крымом у нас не государственная граница, а административная, что накладывает определенные ограничения на применение военных сил и пограничных средств", — подытожил Завитневич.

Напомним, еще в июне стало известно, что в сентябре 2020 года Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Главное управление украинской разведки не исключает вариант, что во время учений РФ может начать широкомасштабные военные действия против Украины. Российские учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной — после начала активной фазы численность российских войск составит около 120 тысяч военнослужащих, 3 тысяч боевых бронированных машин, из них не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок.

Важно отметить, что в Беларуси вся армия приведена в полную боевую готовность — Лукашенко дал приказ военным без предупреждения реагировать на нарушение границ на западном направлении, так как обеспокоился военными учениями НАТО в соседних с Беларусью странах. Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 14 сентября Путин отравляет в Беларусь сотни российских военных якобы для участия в плановых белорусско-российских тактических учениях "Славянское братство". Примечательно, что российские военные прибудут на территорию Беларуси железнодорожним транспортом в тот день, когда Лукашенко и Путин будут встречаться в Сочи для обсуждения ситуации в Беларуси и ключевых вопросов "дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества".