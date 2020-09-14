Украина уже готовится - стало известно о новой масштабной проблеме Путина

Заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой, Гюндуз Мамедов, курирующий работу Департамента по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, сообщил украинским гражданам важную новость. Он заявил о том, что официальный Киев в ближайшем будущем передаст в Международный уголовный суд в Гааге новые доказательства преступления российских военных в Иловайск. По его словам, это будет еще один сокрушительный удар по команде руководителя Кремля Владимира Путина. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"По Иловайске в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей относительно "зеленого коридора" для ухода украинских сил под Иловайск", — отметил Гюндуз Мамедов.

По его словам, официальный Киев передает в Международный уголовный суд факты, которые могут свидетельствовать о контроле страны-агрессора над оккупированной территорией.

"Последнее из информационных сообщений по Донбассу касалось внесудебных казней украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечения им к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований", — добавил представитель Венедиктовой.

Кроме того, он отметил, что сейчас на основе информации, представляемой украинскими органами прокуратуры совместно с правозащитными организациями, Офис прокурора МУС осуществляет предварительное изучение ситуации в Украине. По словам Мамедова, в случае, если прокурор МУС сделает вывод о наличии достаточных оснований для начала расследования, он обращается в Палату предварительного производства с просьбой предоставить разрешение на это.

Также Мамедов обратил внимание на то, что в целом под процессуальным руководством так называемого "департамента войны" Офиса генпрокурора Украины (Департамент по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта) находится почти 200 уголовных производств.

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