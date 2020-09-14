Минфин обратился к украинцам со срочной новостью - в чем дело

В понедельник, 14 сентября, Министрество финансов подало на рассмотрение правительства государственный бюджет на 2021 год. Согласно законодательству, уже завтра, 15 сентября, проект должны передать на утверждение в Верховную Раду. Какие расходы включили чиновники в бюджет и к чему готовиться украинцам, сообщила пресс-служба Минфина, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что в бюджете на 2021 год предусмотрели повышение минимальных зарплат, надбавки к пенсиям украинцам в возрасте 75+, расходы на качественную медицину и образование, военную оборону, развитие культуры, финансовую поддержку регионов, масштабную цифровизацию экономики, строительство дорог.

"Двигаемся в соответствии с требованиями законодательства. Проект госбюджета на 2021 будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", — говорится в сообщении Минфина.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены рост ВВП в размере 4,7%, а также плановый дефицит бюджета до 6%. По его словам, финансовый проект подготавливается с учетом курса доллара до 29 грн и внем будут учтены все расчеты по расходам на медицину, образование, армию, а также расходы на преодоление эпидемии коронавируса COVID-19 , запуск медицинской реформы и других системных проектов.

Напомним, доходы госбюджета на 2020 год были утверждены в размере 975,833 млрд грн, расходы — 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн), дефицит – 94 млрд грн. В апреле Верховная Рада внесла антикризисные изменения в госбюджет на текущий год из-за пандемии коронавируса, увеличив его дефицит почти втрое – до 298,4 млрд грн, или 7,5% от ВВП.

По данным Минфина, за январь-июль 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,4 млрд грн. В том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 54,8 млрд грн, что намного меньше, чем предусматривалось в бюджете. Но премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что в государственном бюджете Украины нет никакой "дыры", а есть плановый дефицит в размере 7,5% ВВП.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что будет с экономикой Украины в ближайшее время по прогнозам международных экспертов.