Жалею, что не ударил - Неймар шокировал заявлением о конфликте на поле

Матч французского турнира между ПСЖ и "Марселем" завершился громким конфликтом. Инцидент на поле привел сразу к нескольким изъятий из обеих команды. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованные кадры и заявления футболистов.

По обнародованным данным, драка началась с того, как полузащитник парижского клуба Леандро Паредес сбил игрока марсельцев.

Между тем в Неймара была беседа на повышенных тонах с защитником другой команды Альваро Гонсалесом, он даже ударил несколько раз ладонью по его затылку.

Леандро Паредес и Левен Кюрзав первыми получили от главного арбитра красные карточки. "Марсель" потерял в следующее мгновение Жордана Амави и Дарио Бенедетто. Позже судьи изучили запись VAR и обратили внимание на поступок Неймара — он также покинул поле преждевременно.

По словам бразильской футбольной звезды, конфликт начался с расизма, он обвинил в недопустимой поведении Гонсалеса.

"Жалею только, что не ударил этого м*** ка по лицу. VAR сразу увидел мою "агрессию". Хотелось бы увидеть повторы, как меня называют обезьяной и сукиным сыном", — прокомментировал Неймар инцидент в Twitter.

Напомним, в начале сентября сразу три игрока ПСЖ сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19 , среди них также был и Неймар. Согласно неподтвержденным данным, после финала Лиги чемпионов они якобы отдыхали на Ибице, где и подхватили инфекцию.

Как сообщал ONLINE.UA, Неймар раскрыл планы на свою карьеру, он утверждает, что не планирует покидать упомянутую команду несмотря на все слухи. По словам футболиста, он не планирует переходить в "Манчестер Сити" — соответствующие слухи появились на фоне карьерной паузы Лионеля Месси, который якобы собирался перейти к англичанам из "Барселоны".