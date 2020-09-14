Жалею, что не ударил - Неймар шокировал заявлением о конфликте на поле

Матч французского турнира между ПСЖ и "Марселем" завершился громким конфликтом. Инцидент на поле привел сразу к нескольким изъятий из обеих команды. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованные кадры и заявления футболистов.
По обнародованным данным, драка началась с того, как полузащитник парижского клуба Леандро Паредес сбил игрока марсельцев.
Между тем в Неймара была беседа на повышенных тонах с защитником другой команды Альваро Гонсалесом, он даже ударил несколько раз ладонью по его затылку.
Леандро Паредес и Левен Кюрзав первыми получили от главного арбитра красные карточки. "Марсель" потерял в следующее мгновение Жордана Амави и Дарио Бенедетто. Позже судьи изучили запись VAR и обратили внимание на поступок Неймара — он также покинул поле преждевременно.
По словам бразильской футбольной звезды, конфликт начался с расизма, он обвинил в недопустимой поведении Гонсалеса.
"Жалею только, что не ударил этого м*** ка по лицу. VAR сразу увидел мою "агрессию". Хотелось бы увидеть повторы, как меня называют обезьяной и сукиным сыном", — прокомментировал Неймар инцидент в Twitter.
Напомним, в начале сентября сразу три игрока ПСЖ сдали положительные тесты на коронавирус
Как сообщал ONLINE.UA, Неймар раскрыл планы на свою карьеру, он утверждает, что не планирует покидать упомянутую команду несмотря на все слухи. По словам футболиста, он не планирует переходить в "Манчестер Сити" — соответствующие слухи появились на фоне карьерной паузы Лионеля Месси, который якобы собирался перейти к англичанам из "Барселоны".