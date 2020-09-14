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Будет еще хуже - ВОЗ выступила с экстренным заявлением

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Будет еще хуже - ВОЗ выступила с экстренным заявлением Фото: pixabay.com

Всемирная ассоциация здравоохранения обратилась ко всему миру с экстренным предупреждением — эксперты критически ухудшили прогноз по пандемии и предупредили, что уже в октябре ситуация усложниться. В ВОЗ ожидают стремительную новую волну заражений COVID-19 уже в октябре. Медицинские эксперты предупреждают, что она будет еще хуже предыдущих, так как значительно увеличиться смертность. С таким резонансным заявлением выступил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает ONLINE.UA со ссылкой на AFP.

"Будет еще хуже. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", — предупредил Клюге, отметив, что увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии в Европе.

Важно отметить, что 14 сентября ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 — почти 308 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Предыдущий антирекорд был установлен 6 сентября — тогда выявили 306 857 заболевших.

Напомним, ранее Клюге предупреждал, что с приближением зимы, молодая возрастная группа населения попадет в зону риска, так как войдет в более тесный контакт с пожилым населением. Представитель ВОЗ призывал молодых людей более бдительно относиться к своему здоровью и соблюдать карантинные меры безопасности, так как эта пандемия — "торнадо с длинным хвостом".

К тому же в ВОЗ считают, что по состоянию на сегодня, количество смертей в результате COVID-19 может быть недооцененным вследствие невыявленных или скрытых случаев заражения коронавирусом. То есть людям, которые имели заболевание, но не обращались за медицинской помощью, в случае смерти могут ставить неправильный диагноз и соответственно не включать в статистику. А это значит, что реальное количество смертей от коронавируса может быть больше.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что количество больных коронавирусом в Украине беспрерывно растет — в понедельник, 14 сентября, зафиксировали 2462 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 156797 человек, из них 3211 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. По состоянию на 14 сентября в мире заболели уже почти 29,2 млн человек. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ВОЗ, коронавірус, пандемия, эпидемия, прогноз, смертність, COVID-19, здоровье, предупреждения
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Обновлено:10:11, 14.09.2020

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