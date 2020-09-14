Будет еще хуже - ВОЗ выступила с экстренным заявлением

Всемирная ассоциация здравоохранения обратилась ко всему миру с экстренным предупреждением — эксперты критически ухудшили прогноз по пандемии и предупредили, что уже в октябре ситуация усложниться. В ВОЗ ожидают стремительную новую волну заражений
"Будет еще хуже. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", — предупредил Клюге, отметив, что увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии в Европе.
Важно отметить, что 14 сентября ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев
Напомним, ранее Клюге предупреждал, что с приближением зимы, молодая возрастная группа населения попадет в зону риска, так как войдет в более тесный контакт с пожилым населением. Представитель ВОЗ призывал молодых людей более бдительно относиться к своему здоровью и соблюдать карантинные меры безопасности, так как эта пандемия — "торнадо с длинным хвостом".
К тому же в ВОЗ считают, что по состоянию на сегодня, количество смертей в результате
Ранее ONLINE.UA сообщал, что количество больных коронавирусом в Украине беспрерывно растет — в понедельник, 14 сентября, зафиксировали 2462 новых случаев заражения. Общее количество больных