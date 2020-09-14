Будет еще хуже - ВОЗ выступила с экстренным заявлением

Всемирная ассоциация здравоохранения обратилась ко всему миру с экстренным предупреждением — эксперты критически ухудшили прогноз по пандемии и предупредили, что уже в октябре ситуация усложниться. В ВОЗ ожидают стремительную новую волну заражений COVID-19 уже в октябре. Медицинские эксперты предупреждают, что она будет еще хуже предыдущих, так как значительно увеличиться смертность. С таким резонансным заявлением выступил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает ONLINE.UA со ссылкой на AFP.

"Будет еще хуже. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", — предупредил Клюге, отметив, что увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии в Европе.

Важно отметить, что 14 сентября ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 — почти 308 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Предыдущий антирекорд был установлен 6 сентября — тогда выявили 306 857 заболевших.

Напомним, ранее Клюге предупреждал, что с приближением зимы, молодая возрастная группа населения попадет в зону риска, так как войдет в более тесный контакт с пожилым населением. Представитель ВОЗ призывал молодых людей более бдительно относиться к своему здоровью и соблюдать карантинные меры безопасности, так как эта пандемия — "торнадо с длинным хвостом".

К тому же в ВОЗ считают, что по состоянию на сегодня, количество смертей в результате COVID-19 может быть недооцененным вследствие невыявленных или скрытых случаев заражения коронавирусом. То есть людям, которые имели заболевание, но не обращались за медицинской помощью, в случае смерти могут ставить неправильный диагноз и соответственно не включать в статистику. А это значит, что реальное количество смертей от коронавируса может быть больше.