Стрельба в Никополе - что известно о громком и кровавом инциденте

На Днепропетровщине рано утром произошла кровавая перестрелка, участники которой сейчас в полном составе неизвестны. Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на полицейскую службу региона.
По обнародованным данным, в настоящее время на территории области объявили о проведении специальной полицейской операции.
"14 сентября около
6-тичасов утра неизвестный доставил в городскую больницу г. Никополя двух мужчин со смертельным огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены", — отметили в правоохранительных органах.
Согласно инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса — об умышленном убийстве. Специалисты работают над установлением всех деталей, правоохранители ведут поиски главного подозреваемого для его дальнейшего задержания.
Напомним, накануне также в Никополе зафиксировали смерть
Как сообщал ONLINE.UA, бывший узник Кремля Владимир Балух оказался в реанимации после избиения. Офис президента Украины в связи с этим выступил с жесткой неотложной заявлением. У Владимира Зеленского требуют срочного расследования инцидента.
Владимир Балух находится в тяжелом состоянии после нападения. В Верховной Раде обнародовали новые потрясающие подробности о нападении на политзаключенного, который провел долгие месяцы по российским решеткой.