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Стрельба в Никополе - что известно о громком и кровавом инциденте

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Стрельба в Никополе - что известно о громком и кровавом инциденте Силовики (фото — mvs.gov.ua)

На Днепропетровщине рано утром произошла кровавая перестрелка, участники которой сейчас в полном составе неизвестны. Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на полицейскую службу региона.

По обнародованным данным, в настоящее время на территории области объявили о проведении специальной полицейской операции.

"14 сентября около 6-ти часов утра неизвестный доставил в городскую больницу г. Никополя двух мужчин со смертельным огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены", — отметили в правоохранительных органах.

Согласно инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса — об умышленном убийстве. Специалисты работают над установлением всех деталей, правоохранители ведут поиски главного подозреваемого для его дальнейшего задержания.

Напомним, накануне также в Никополе зафиксировали смерть 43-летнего жителя города, то попал в больницу в тяжелом состоянии после избиения. Проверка установила, что перед инцидентом тот разделил алкогольные напитки с 29-летним знакомым, с которым позже поссорился — травмы стали последствиями этого спора. главного подозреваемого задержали в соответствии со статьей об умышленном тяжелое повреждение (ч. 2 ст. 121 УК).

Как сообщал ONLINE.UA, бывший узник Кремля Владимир Балух оказался в реанимации после избиения. Офис президента Украины в связи с этим выступил с жесткой неотложной заявлением. У Владимира Зеленского требуют срочного расследования инцидента.

Владимир Балух находится в тяжелом состоянии после нападения. В Верховной Раде обнародовали новые потрясающие подробности о нападении на политзаключенного, который провел долгие месяцы по российским решеткой.

Источник: ONLINE.UA
Теги: стрельба, Украина, нікополь, Днепропетровская область, присшествия, криминал, полиция, спецоперация
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Обновлено:12:11, 14.09.2020

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