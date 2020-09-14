Лукашенко срочно вылетел к Путину - что случилось

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, утром 14 сентября экстренно вылетел в Россию на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Стоит отметить, что видео с бортом Лукашенко перед взлетом опубликовал телеграмм канал "Пул первого". Кроме того, белорусское государственное агентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко сообщило, что встреча сторон состоится в формате "тет-а-тет". По предварительным данным, политики будут подробно обсуждать "тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы", передает ONLINE.UA.

"14 сентября в Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом", — сообщил недавно сайт Кремля.

Также недавно глава Кремля Владимир Путин в своих интервью российским СМИ рассказал, что подготовил для своего белорусского коллеги "резерв" российских силовиков, однако их якобы договорились использовать только в случае, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Многие государства и глава НАТО после этого предупредили официальную Москву от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Нельзя также не упомянуть о том, что еще 3 сентября член команды главы РФ Владимира Путина и действующий премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что Москва и Минск "достигли прогресса по будущей" Союзного государства ". Кроме того, стало известно, что практически все ключевые министры российского кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинская власть в ближайшем будущем передаст в Международный уголовный суд в Гааге новые доказательства преступления российских военных в Иловайске. Стоит обратить внимание на то, что это будет еще один сокрушительный удар по команде руководителя Кремля Владимира Путина.