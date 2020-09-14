Никакой измены не было - у Зеленского поставили точку в резонансном скандале

Решение ТКГ по Донбассу провести инспекцию позиций ВСУ в зоне ООС по требованию боевиков ОРДЛО вызвало резонансный скандал в политических кругах и украинском обществе. Команду украинского лидера Владимира Зеленского обвинили в уступках боевикам и предупредили о недопустимости их появления на украинских оборонительных позициях. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак решил поставить точку в скандале — он рассказал, для чего хочетил провести инспекцию и кто должен был принимать в ней участие. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Украина 24.

Ермак пояснил, что в начале режима тишины была достигнута договоренность, что стороны будут придерживаться переченя мероприятий по поддержке перемирия. В этом документе, по словам Ермака, не упоминается о таком термина, как "инспекция". Но когда боевики так называемой "ДНР" начали обвинять украинских военных в нарушении договоренностей и обстреливать позиций ВСУ, то, как утверждает Ермак, Зеленский обратился к руководителю ОБСЕ для обсуждения сложившейся ситуации.

"Украина подняла этот вопрос. Мы считаем необходимым разобраться и знать четко, что это было — провокация, прекращение режима тишины со стороны боевиков. Очень много было дискуссий. ОБСЕ с украинской стороной согласовали провести такое расследование. Но когда мы вечером после заседания ТКГ услышали, увидели на сайтах о том, что так называемые республики начинают разгонять о том, что якобы они придут на нашу территорию (что не соответствует действительности) и используют это как еще одну провокацию, мы собрали совещание, на котором присутствовали представители Генштаба Минобороны , разведки. И было принято решение приостановить и не проводить это расследования", — пояснил Ермак.

Как известно, 9 сентября Офис президента Украины сообщил, что на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы участники договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Тогда сообщалось, что инспектирование в районе поселка Шумы будет проводить ОБСЕ с участием сторон Трехсторонней контактной группы с "крайне ограниченным присутствием боевиков". 10 сентября Украина отказалась проводить инспекцию из-за новых требований боевиков. В тот же день боевики "ДНР" обстреляли украинские позиции возле Шумов, где должна была пройти сорванная ими же инспекция.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук пояснил позицию официального Киева относительно скандальной инспекции ВСУ, которая вызвала резонанс в украинском сообществе и политических кругах. Он пояснил, что проверка должны была состояться 10 сентября и на ее проведении настаивал лично помощник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак. Однако боевики сознательно сорвали ее — представители так называемой "ДНР" выдвинули дополнительные требования, о которых ранее не договаривались, на которые не согласился официальный Киев. Кравчук отметил, что несмотря на это, Украина готова пойти на компромисс с боевиками ОРДЛО и провести инспекцию позицию ВСУ на линии разграничения позже, но только после того, как подкомиссия ТКГ по безопасности проведет консультации по этому вопросу. При этом он подчеркнул, что в ОБСЕ согласились с предложением Киева и предоставят своего представителя для инспекции в рамках исключения, как единовременное действие, которое в будущем не будет повторяться.