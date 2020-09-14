Можно выгодно продать - в Раде поразили новым объявлением

Украинские эксперты работают над доведением ракетного комплекса "Нептуп" к серийному производству. В Верховной Раде считают, эта разновидность украинского оружия можно будет экспортировать в будущем. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Александра Завитневич — руководителя комитета парламента по национальной безопасности, "Нептун" пока оценивают как один из приоритетов в вопросе экспорта вооружения.

"Серийно мы уже можем его производить, надо только согласовать, сколько нам необходимо "Нептун" для ВСУ. Это очень хорошая наша единица экспортного вооружения, которую можно выгодно продать как для государства, так и для предприятия-производителя "Луч", — пояснил чиновник.

Он назвал комплекс эффективным средством для сдерживания российского вторжения со стороны моря.

В июне "Нептун" завершил финальные испытания. На этот раз крылатая ракета уже с боевой частью мощно поразила цель в Черном море, которая находилась на расстоянии около 80 километров от берега. Испытания проводились на полигоне "Алиби" в Одесской области.

Ранее, в конце февраля, в правительстве подтвердили намерение вести комплексы на вооружение ВСУ же в 2020 году. Финансовый ресурс на это предусмотрен — в бюджете выделено на 300 000 000 гривен больше, чем в прошлом году, на развитие ракетной сфере.

Как сообщал ONLINE.UA, министр обороны Андрей Таран обратился к Украинской с важной новостью — он сообщил, что крылатые ракеты "Нептун" поступают на вооружение ВСУ. Соответствующий указ Таран подписал накануне. Это стало возможным после финальных испытаний отечественного ракетного комплекса, на которых он продемонстрировал, что способен мощно поражать наземные и морские цели на расстоянии до 300 километров.