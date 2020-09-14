Это самая большая опасность - Польша наконец объяснила, что на самом деле задумал Путин

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий озвучил новое экстренное предупреждение международному сообществу — по его словам, скандальный трубопровод "Северный поток-2 " подрывает энергетическую политику Европейского Союза изнутри и является особенно опасным из-за свого влияния на команду лидера ФРГ Ангелы Меркель. Он обратил внимание на то, что попытка отравить главного оппозиционного активиста запрещенным химическим веществом за два дня до запланированных дебатов об отношениях между ЕС и Россией, которые должны были состояться в Берлине, является вызовом для всего демократического сообщества. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ежедневную немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Нельзя издалека угрожать России указательным пальцем, а потом ввязаться в проект "Северный поток — 2" с "Газпромом", — подчеркнул польский политик.

Кроме того, он отметил, что строительство "Северного потока-2 " подрывает энергетическую политику ЕС изнутри.

"Трубопровод сделает Европу зависимой от поставок российского газа и даст российским олигархам значительные финансовые вливания. Однако самое опасное в этом то, что Россия под прикрытием экономического сотрудничества имеет влияния на поведение одного из наиболее важных в экономическом и политическом планах партнеров по ЕС и НАТО — на Германию", — отметил Матеуш Моравецкий.

Он также обратил внимание на то, что Европейский Союз должен рассматривать ситуацию в Беларуси и нападение на Алексея Навального как "возможно, последнее предупреждение".

"Единственный рациональный выход — отказаться от проекта "Северный поток — 2". Это не только голос Польши. Аналогичного мнения придерживаются и немецкие политики, особенно Норберт Рьоттген и Фридрих Мерц", — добавил польский политик.

Что важно понимать, недавно Ангела Меркель подчеркнула, что будет согласовывать любые действия против команды российского президента Владимира Путина в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, исключая односторонний ответ. По ее словам, химическая атака на Навального была направлена не в сторону Германии и поэтому является настоящей проблемой для всего Европейского Союза.