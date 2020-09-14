Это самая большая опасность - Польша наконец объяснила, что на самом деле задумал Путин

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий озвучил новое экстренное предупреждение международному сообществу — по его словам, скандальный трубопровод "Северный
"Нельзя издалека угрожать России указательным пальцем, а потом ввязаться в проект "Северный поток — 2" с "Газпромом", — подчеркнул польский политик.
Кроме того, он отметил, что строительство "Северного
"Трубопровод сделает Европу зависимой от поставок российского газа и даст российским олигархам значительные финансовые вливания. Однако самое опасное в этом то, что Россия под прикрытием экономического сотрудничества имеет влияния на поведение одного из наиболее важных в экономическом и политическом планах партнеров по ЕС и НАТО — на Германию", — отметил Матеуш Моравецкий.
Он также обратил внимание на то, что Европейский Союз должен рассматривать ситуацию в Беларуси и нападение на Алексея Навального как "возможно, последнее предупреждение".
"Единственный рациональный выход — отказаться от проекта "Северный поток — 2". Это не только голос Польши. Аналогичного мнения придерживаются и немецкие политики, особенно Норберт Рьоттген и Фридрих Мерц", — добавил польский политик.
Что важно понимать, недавно Ангела Меркель подчеркнула, что будет согласовывать любые действия против команды российского президента Владимира Путина в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, исключая односторонний ответ. По ее словам, химическая атака на Навального была направлена не в сторону Германии и поэтому является настоящей проблемой для всего Европейского Союза.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Германии есть шесть способов остановить Северный