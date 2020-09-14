Верховная Рада неотложно изменяет свои планы - что происходит

Верховная Рада Украина решила на этой неделе работать в измененном режиме, чтобы уже в пятницу, 18 сентября, рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год. Про неотложное измнение плана работы нардепов 14 сентября сообщил спикер ВРУ Дмитрий Разумков, открывая заседание Согласительного совета депутатских фракций. Он предложил на этой неделе продлить измененный режим работы, когда во вторник и четверг происходит одно пленарное заседание до 15 часов дня с перерывом с 12.00 до 12.30, а в пятницу объявление запросов народных депутатов перенести на конец дня, чтобы во время основного заседания рассмотреть проект бюджета на следующий год, который Кабмин должен подать до завтрашнего дня, 15 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

"Эта неделя будет очень напряженной, поскольку будет рассматриваться проект бюджета на 2021 год. Он должен поступить в Верховную Раду до завтра, 15 сентября и необходимо предусмотреть его рассмотрение во время сессионного заседания в пятницу", — сообщил Разумков.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены рост ВВП в размере 4,7%, а также плановый дефицит бюджета до 6%. По его словам, финансовый проект подготавливается с учетом курса доллара до 29 грн и в нем будут учтены все расчеты по расходам на медицину, образование, армию, а также расходы на преодоление эпидемии коронавируса COVID-19 , запуск медицинской реформы и других системных проектов.

Напомним, доходы госбюджета на 2020 год были утверждены в размере 975,833 млрд грн, расходы — 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн), дефицит – 94 млрд грн. В апреле Верховная Рада внесла антикризисные изменения в госбюджет на текущий год из-за пандемии коронавируса, увеличив его дефицит почти втрое – до 298,4 млрд грн, или 7,5% от ВВП.