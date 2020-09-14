Как продлить жизнь бойлера: 4 практических совета

Горячая вода — минимальное удобство для комфортного проживания по многим причинам, от личной гигиены до уборки. Все это делать приятнее, когда из крана течет горячая вода и вам не приходится возиться с тазиками и ковшом.

Если вы не хотите больше полагаться на милость теплосетей и готовитесь к установке бойлера, примите несколько добрых советов от экспертов магазина бытовой техники «Эльдорадо» о том, как сделать, чтобы ваш бойлер прослужил вам как можно дольше.

Используйте фильтры

Естественно, к нагревателю подключают холодную воду, которая считается намного чище, чем из «горячего» крана. И многие пользователи из-за этого пренебрегают фильтрами (что фильтровать, она же чистая?)

Но на самом деле частицы металла присутствуют даже в «чистой и прозрачной» воде из холодного крана. Пить или не пить проточную воду для большинства украинцев давно не вопрос, а вот обезопасить бойлер от тяжелой нагрузки — об этом вспоминают редко.

«Да, цена на водонагреватели сегодня доступна, но мы все-таки рекомендуем бережно относиться к бойлеру. Он и так ежедневно прогревает и пропускает через себя сотни литров воды сомнительного качества. Химические процессы при нагреве портят бойлер — образуется накипь и отложение металлов на тене — нагревательном элементе. Поэтому лучше, если бойлер будет с фильтром,» — объяснили в «Эльдорадо».

Бойлер на даче

Если вы устанавливаете водонагреватель в помещении, где температура зимой опускается ниже +5, есть риск для прибора! В доме баку не грозит опасность, а вот в пристройке, сарае, подвале зимой случается беда. Вода при замерзании расширяется, лед гарантированно повредит нагревательный элемент и сам бак, вызовет появление трещин, которые вы сразу и не заметите. Опасность представляет и неработающий бойлер с водой внутри. Как это предотвратить:

держите бойлер на минимальном прогреве постоянно, чтобы вода не замерзала;

полностью сливайте бойлер, тогда можно его совсем отключить — сухой внутри, он не испортится при морозе.

Когда не нужно «погорячее»

Некоторые любят воду погорячее, но на деле, человеческому телу не нужно нагревать воду выше 60 градусов. Это же касается и температуры воды, предназначенной для уборки или мытья посуды.

А вот для бойлера эта разница оказывается почти «летальной». Нагревательный элемент (тэн) при сильном разгоне покрывается накипью и чем выше температура нагрева, тем быстрее образуется накипь, которая вначале приводит к тому, что вода хуже греется, а затем (очень быстро) и к поломке водонагревателя.

Бойлеру на кране нужен хороший напор

Допустим, у вас есть нагреватель, установленный прямо на кран смесителя, например, на кухонную мойку. Чтобы уберечь его от поломки, следите за постоянным напором из крана. Если вода подается тонкой струйкой, нагревательный элемент не успевает охлаждаться, перегревается и перегорает.

Замене такие приборы не подлежат, придется покупать новый.

Используйте эти простые советы, и пусть ваш бойлер прослужит вам как можно дольше.