Рот закрывать не буду - Зеленскому публично бросили вызов

Недавно официально стало известно, что следователи Государственного бюро расследований вызвали бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана в качестве свидетеля для проведения следственных действий и проверки озвученных им в интервью Дмитрию Гордону слов по поводу возможных договоренностей с российскими чиновниками по Крыму. После этих событий Андрей Богдан публично пообещал, что больше никогда не вернется в команду украинского лидера Владимира Зеленского, однако отметил, что может вернуться в политику, если будет запрос общества. Кроме того, экс-глава ОП признался, что ему пытаются "закрыть рот", однако этого не будет. Свою позицию Андрей Богдан озвучил перед Государственным бюро расследований 14 сентября, передает ONLINE.UA.

"Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь. Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, что чтобы страна развивалась и процветала", — пообещал бывший глава ОП.

Кроме того, он добавил, что ему "комфортно в качестве адвоката и бизнесмена", ведь он продолжает "заниматься активно той работой, которая приносит удовольствие". Что касается самого вызова его в ГБР, то по убеждению Андрея Богдана, желание допрашивать его — это "точно не желание получить какие-то доказательства, а желание закрыть рот". Политик публично пообещал украинцам, что "рот закрывать не будет", а будет ходить "и на допросы, и на последующие интервью". Богдан также отметил, что расскажет следствию всю информацию, которой владеет, по делу "вагнеровцев", хотя, по его мнению, "следствие не заинтересовано расследовать это дело". Бывший глава ОП отметил, что, если на допросе будут вопросы относительно фамилий, то он их назовет.

Кроме того, Богдан рассказал, что после интервью с ним не связывались ни ОП, ни "Слуга народа" .Также политик отметил, что после увольнения звонил президенту Украины один раз, потому что у него был вопрос, разговор был давно и продолжалась около 2 мин, но на его вопрос президент не ответил, потому что "очень занят".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Владимира Зеленского сделала важное предупреждение всем украинцам.