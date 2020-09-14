У Меркель сообщили ужасные новости о Навальном - что известно

Российского оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике, действительно отравили нервно-паралитическим агентом из группы "Новичок". Наличие боевого яда в организме политика подтвердили независимые лаборатории Швеции и Франции. Анализы Навального сейчас также проверяют в лабораториях Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В команде канцлера Германии Ангелы Меркель снова обратились к российскому руковдству во главе с Владимиром Путиным и потребовали объяснений о случившемся. Последние новости об отравлении Алексея Навального сообщила пресс-служба правительства Германии 14 сентября, передает ONLINE.UA.

"К настоящему времени три лаборатории независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление господина Навального было вызвано нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло", — говорится в сообщении правительства Германии.

В команде Меркель предупредили Путина, что поддерживают тесный контакт с властями других европейских стран и обсуждают с ними "дальнейшие шаги". В немецком правительстве призвали Кремль в кратчайшие сроки ответить на все вопросы относительно отравления Навального и доказать свою невиновность в покушении на убийство оппозиционера, иначе последуют жесткие санкции.

Власти Германии также проинформировали страны G7 о том, что Навальный был отравлен новым и более мощным вариантом "Новичка" по сравнению с тем, который был использован при отравлении бывшего российского сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. У Меркель убеждены, что боевой яд такого типа могли создать только в государственной лаборатории и он мог быть доступен только спецслужбам. Эксперты Бундесвера считают, что Навальный должен был умереть в самолете, но спасло его то, что пилоты экстренно посадили самолет, а в Омске медике дали ему антидот — атропин.

Напомним, 2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.