Не имеет законной силы - к Путину обратились с новыми претензиями

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. На фоне встречи оппозиция республики выступила с предупреждением для Кремля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Светланы Тихановськои, кандидата на выборах президента Беларуси.

По ее словам, никакие договоренности с Лукашенко без законной силы, народ республики довел его нелегитимности.

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом", — пояснила главная оппонентка Лукашенко на выборах.

Напомним, с 9 августа по всей Беларуси начались массовые акции протеста против фальсификаций на выборах, силовики пытались подавить их с необычайной жестокостью. Действия правоохранителей только предоставили огласки событиям — многочисленные страны выступили в поддержку активистов, требовавших честного голосования во дубинками и свето-шумовыми гранатами режима.

Между тем Лукашенко более месяца выступает с резкими заявлениями против оппозиции и участников протестов. Он цинично обливает их грязью и утверждает, что на улицы выходят только безработные и лица с уголовным прошлым, а оппозиция хочет разорвать отношения с РФ и вывести республику в НАТО.

Как сообщал ONLINE.UA, встреча Лукашенко и Путина состоится в формате "тет-а-тет". По предварительным данным, политики будут подробно обсуждать "тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на настоящем вызовы".