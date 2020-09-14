Евросоюз вступился за Украину и поставил на место Путина - все детали

Власть Европейского Союза в очередной раз публично поставила на место российского главу Владимира Птуина — в ЕС вступились за Украину и отметили, что не признают так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, которые состоялись в воскресенье, 13 сентября. Любой, избранный на организованном Россией голосовании в Крыму, и кто претендует на то, чтобы "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан ЕС как представитель территорий, которые являются частью Украины. Это отмечается в опубликованном 14 сентября заявлении представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, информирует ONLINE.UA.

"13 сентября в Российской Федерации прошли региональные и местные выборы. Выборы губернатора также прошли в Севастополе. Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведения выборов на Крымском полуострове... Европейский Союз твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", — подчеркнул представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

Стоит обратить внимание на то, что еще 13 сентября Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением Россией 13 сентября местных "выборов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь. Украинское ведомство попросило иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия команды Владимира Путина и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ, в том числе путем расширения санкций.

Что важно понимать, что в оккупированном Крыму уже наступил момент, когда питьевая вода для населения практически закончилась. Оккупационные власти из-за этого ввели жесткий график подачи воды. Сейчас официальная Москва пытается давить на Украину, чтобы официальный Киев возобновил водоснабжение на оккупированный полуостров. В представительстве президента Украины в АР Крым обратились к главе Кремля Владимиру Путину и напомнили ему, что именно Россия как государство-оккупант должна обеспечить населения водой.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее оккупационные власти Крыма набросилась с обвинениями на официальный Киев.