Каким будет курс доллара в Украине - аналитики сделали неожиданный прогноз

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару — ожидается постепенная девальвация, в результате которой доллар к концу 2020 года будет стоить 29 гривен, а к концу 2021 года — до 30 грн. Также по прогнозам экспертов, ожидается снижение инфляции в 2020 году до 3% с 7,9% в прошлом году и увеличение ее до 6% в 2021 году. Каким будет курс доллара и что будет с экономикой Украины в ближайшее время, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение агентства.

"Центральный банк вмешивается, чтобы избежать чрезмерной волатильности и увеличить резервы. Пока что в 2020 году НБУ совершил чистую покупку валюты на сумму 1,2 млрд долларов, несмотря на некоторые продажи в марте и июле для стабилизации гривны. Валютные резервы НБУ увеличиваются с 2015 года за счет займов и прямых покупок иностранной валюты. Валютные резервы на конец августа составляли 29 млрд долларов2, — говорится в сообщении S&P Global Ratings.

По прогнозу аналитиков, обменный курс доллара в Украине будет составлять:

в 2020 году — 29 грн/доллар

в 2021 году — 30 грн/доллар

в 2022 году — 30,50 грн/доллар

в 2023 году — 31 грн/доллар

Также в S&P прогнозируют спад экономики Украины в 2020 году на 6%, но отмечают, что со следующего года экономика вернется к росту — в 2021 году — на 4%, в 2022-2023 годах — по 3% ежегодно. Что касается инфляции, то в 2020 году ожидается ее снижение до 3% и увеличение до 6% в 2021 году.

В S&P также подтвердили долгосрочные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со "стабильным" прогнозом. Краткосрочный рейтинг Украины также подтвержден на уровне "B".

"Кредитные рейтинги Украины отражают низкий доход на душу населения, а также сложную институциональную среду и политическую ситуацию. Прогноз "стабильный" отражает, с одной стороны, риск негативного влияния неблагоприятных экономических условий на экономику Украины, а также возможность разворота реформ, а с другой — увеличившийся объем международных резервов", — говорится в пресс-релизе S&P.

При этом аналитикам агентства пока неясно, как повлияет недавняя смена главы и состава правления Национального банка Украины на независимость центрального банка, денежно-кредитную политику, а также отношения Украины с основными кредиторами.

"Мы можем понизить рейтинги, если нестабильность доступа к льготному финансированию или рынкам капитала в следующем году поставит под сомнение способность правительства Украины обслуживать долг. Это может произойти, если правительство откажется от проведения ключевых реформ, например, в части обеспечения независимости НБУ", — подчеркнули эксперты S&P.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверил украинцев, что экономическа ситуация в Украине стабильная. По его субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн за доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца 2020 года.