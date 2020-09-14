Он может уничтожить ВИЧ - ученые заявили о новом научном прорыве

Ни для кого не секрет, что ВИЧ крайне сложно искоренить из организма, ведь во время "спячки" он является недостижимым для лекарственных препаратов. Однако ученым наконец удалось найти способ, как пробудить вирус и полностью его уничтожить. Указано, что американские ученые взяли около 30 000 различных вариантов и подобрали правильную молекулу-антибиотик. Она помогает пробудить инфекцию, после этого уничтожает ее. Стоит обратить внимание на то, что сейчас существует антиретровирусная терапия, благодаря которой люди с ВИЧ могут жить на полную, если ежедневно принимать лекарства, однако, если прекратить прием медикаментов, вирус снова вернется. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание EurekAlert.

"ВИЧ может долгое время находиться в спячке, прячась внутри генома человека. Поэтому избавиться от вируса можно только в том случае, если его разбудить и уничтожить до того, как у него появится шанс снова проникнуть в клетки организма. Ученые из Университета Мичигана долго искали способ уничтожить ВИЧ. Еще в 1998 году они обнаружили, что вирус использует белок Nef для того, чтобы скрыться от иммунной системы", — говорится в сообщении.

Ученым пришлось проверить около 30 000 молекул, которые могли бы подавлять действие этого белка. Старания не прошли даром, поскольку они таки нашли необходимый класс молекул антибиотиков. Стоит обратить внимание на то, что они довольно распространены в лабораторных экспериментах, однако считаются токсичными и опасными для организма. Однако группа исследователей обнаружила, что одна из молекул этого класса (конканамицин А) подавляет Nef в гораздо меньшей концентрации, чем другие. То есть она не представляет угрозу организму человека через небольшую дозу.

"К сожалению, препарат пока не готов к клиническим испытаниям. Необходимо провести гораздо больше исследований и оптимизировать соединения. Но у ученых появилась надежда, ведь человечество на шаг приблизилось к возможности лечения ВИЧ", — пишет издание.

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