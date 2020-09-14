Делаем все необходимое - неутешительные новости о состоянии избитого Балуха

Украинский политзаключенный Владимир Балух остается под наблюдением врачей после нападения. По состоянию на понедельник, 14 сентября, ситуация с его лечением остается стабильно тяжелой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Нардеп Ирина Геращенко.

По ее словам, медики работают над выздоровлением пациента.

"От лечащих врачей В. Балуха: "Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое", — проинформировала Геращенко в Facebook.

Напомним, что потрясающий инцидент с избиением Балуха произошел в ночь на 8 сентября. Накануне была годовщина его освобождения из русского плена — на родину украинец вместе с другими известными пленниками вернулся 7 сентября 2019. Этот обмен стал одним из самых масштабных и громких за последние годы.

Врачи подтвердили пока в Балуха тяжелую черепно-мозговую травму, он перенес операцию на голове. В него также диагностировали перелом руки и ключицы. Неподтвержденные официально данные указывают на встречу бывших узников по случаю упомянутой годовщины.

Согласно информации СМИ, бывшего политзаключенного ввели в медикаментозную кому, чтобы его организм лучше восстанавливался и не терял лишней энергии. Между тем правоохранительные органы квалифицировали случившееся как разбой — в соответствии с ч. 4 ст. 187 УК.

Как сообщал ONLINE.UA Офис президента Украины выступил с жесткой неотложной заявлением сразу после обнародования новостей относительно Владимира Балуха. По обнародованным данным, у Владимира Зеленского серьезно обеспокоены такой приступ и требуют оперативного расследования, привлечение всех фигурантов к ответственности.