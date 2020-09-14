Роботы против людей: Пентагон шокировал мир неожиданным решением

Министерство обороны США в 2024 году решило начать учебные испытания, которые смело можно назвать "боями будущего". По предварительным данным, истребители, управляемые искусственным интеллектом, будут противостоять людям-пилотам. Кроме того, отмечается, что 20 августа 2020 года Агентство передовых исследований Пентагона (DARPA) организовало виртуальную симуляцию воздушного боя. Стоит обратить внимание на то, что искусственному интеллекту удалось победить пилота. Беспилотник компании Heron выиграл 5 боев, при этом — не проиграл ни одного. С таким громким заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на BBC.

"Кроме Heron, в соревновании участвовали еще 7 компаний-производителей беспилотных систем — Lockheed Martin, Perspecta Labs, Aurora Flight Sciences, EpiSys Science, Georgia Tech Research Institute, PhysicsAI и SoarTech. Интересно, что в боях выступал выпускник Школы вооружений США, который считается сильнейшим среди американских пилотов-истребителей. Организаторы оставили его имя в секрете", — говорится в сообщении.

Издание Breaking Defense обратило внимание на то, что первые полномасштабные тренировки начнутся уже в октябре 2022 года, а первые учебные бои "1 на 1" — в начале 2024 года. Что важно понимать, в некоторых боях пилотам будут противостоять совместные команды людей и искусственного интеллекта. Также будут случаи, когда у них с двух сторон будут участвовать команды с компьютерным управлением.

"Виртуальные воздушные бои и будущие испытания являются частью масштабной программы DARPA под названием Air Combat Evolution ("Эволюция воздушного боя"). На официальном сайте программы говорится, что одна из ее задач — повысить доверие пилота к искусственному интеллекту", — говорится в сообщении.

По словам представителей DARPA, эта программа станет хорошим началом для комплексного взаимодействия человека и машины. Сейчас о полноценной замене живых пилотов искусственным интеллектом речь не идет.

Как сообщал ONLINE.UA, в Пентагоне оперативно отреагировали на новый скандал, спровоцированный Россией.