Разумков принял важное решение относительно Донбасса - что известно

В пятницу, 18 сентября, в правительстве состоится Час вопросов к правительству. Народные депутаты хотят вызвать "на ковер" министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который представлял Украину на состоявшихся нормандских переговорах в Берлине. Такое решение спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков принял 14 сентября в ходе заседания Согласительного совета депутатских фракций. Оно вызвано скандальными заявлениями команды президента России Владимира Путина, где заявили, что официальный Киев пообещал Москве изменить законодательство относительно проведения местных выборов в 2020 году, в том числе на оккупированном Донбассе. Разумков считает, что Резников должен рассказать парламенту, что происходит на нормадских переговорах, и озвучил итоги номрадских переговоров и планы по дальнейшим шагам украинской делегации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

"Мы видели и слышали заявления, звучавшие после встречи в рамках работы советников нормандского формата. Я думаю, что возможно (я потом хочу послушать предложения от депутатских фракций и групп) пригласить и представителя формата нормандских переговоров, а именно вицепремьер-министра Резникова, чтобы он доложил о том, как мы видим дальнейшее движение в этом направлении", — сказал Разумков.

Предложение Разумкова поддержала депутатская фракции президентской партии "Слуга народа". Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко считает, что Резников должен дать ответы о текущей ситуации в ТКГ и вообще в отношении мирных переговоров по Донбассу.

"Хотелось бы поддержать инициативу пригласить господина вице-премьера по вопросам оккупации Резникова, чтобы получить и ответы о текущей ситуации в ТКГ и вообще в отношении мирных переговоров. А также получить ответы по ситуации и с эпидемиологической ситуацией на оккупированных территориях", — сказал Корниенко.

Напомним, 11 сентября в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров стран нормандского формата, которые продолжались семь часов. Стороны договорились о продлении режима прекращения огня на Донбассе и о том, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться. В Кремле на переговорах продолжили настаивать на проведении местных выборов в ОРДЛО, которые запланированы в Украине на 25 октября. Член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Андрей Костин подтвердил, что украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов, на чем настаивает Кремль. В то же время вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что команда Зеленского по этому вопросу ничего не обещала Кремлю, а только проинформировала, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией.

При этом представитель Путина Дмитрий Козак заявил, что во время переговоров стороны договорились, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий постановление о местных выборах в Украине, которое, по мнению представителей ОРДЛО, нарушает Минские соглашения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский оценил результаты переговоров по Донбассу, которые состоялись среди советников лидеров стран нормандской четверки в Берлине. Он признал, что недоволен на сто процентов их результатами. При этом президент Украины отметил, что даже эта встреча имеет огромное значение для достижения мира на Донбассе, так как диалог продолжается, а значит, шанс на мирное урегулирование конфликта сохраняется.