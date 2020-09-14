Четкий сигнал - Украина запланировала неотложные переговоры

Украина и Венгрия продолжают искать совместное решение проблем, которые связывают два государства. Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел с венгерским коллегой телефонные переговоры. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на дипломатическое ведомство.

По обнародованным данным, прежде всего стороны коснулись темы "живых" переговоры в будущем. Петер Сийярто получил предложение совместного визита в Закарпатье, там можно обсудить шаги для реализации договоренностей, уже согласованы между Киевом и Будапештом — это инициативы в направлениях политики, экономики, культурно-гуманитарной сфере.

"Введенные в Украине и Венгрии ограничения для въезда иностранцев в связи с распространением коронавируса накладывают определенные ограничения на всех граждан, независимо от статуса. На этом фоне наша встреча является четким сигналом — обе страны настроены на поиск взаимоприемлемых решений без проволочек", — пояснил Кулеба.

Каждый из министров согласился, что "социально-экономический успех Закарпатье может стать общей историей успеха отношений Украины и Венгрии", а вот хорошие отношения на государственном уровне также имеют чрезвычайное значение для центрально региона.

Напомним, Украина и Венгрия в последние годы столкнулись с определенной дипломатической кризисом, Будапешт требовал от Киева расширения прав и возможностей венгерской сообщества на Закарпатье. Между тем в украинском правительстве говорили — никаких ограничений в этом вопросе не существует.

Венгерская сторона критиковала ряд законопроектив, связанных с образованием и языком, которые закрепляли украинский как то, что доминирует во многих сферах. Будапешт назвал это ущемлением прав закарпатских венгров, хотя соответствующее законодательство действующее в большинстве стран мира в соответствии с их государственных языков.

Как сообщал ONLINE.UA, 10 сентября министр Дмитрий Кулеба подписал ряд соглашений с Испанией во время визита в Мадрид. На смену устаревшей соглашения Украина подписала Конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и предотвращением и протокол к ней.