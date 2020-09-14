Это угроза для цивилизации - на международной арене разгорелся новый скандал

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский шокировал мир новым скандальным заявлением — он признался, что считает ЛГБТ угрозой для западной цивилизации и призвал бороться с этой угрозой. Что важно понимать, недавно также заместитель министра из правительства Польши предложил называть всю страну "зоной, свободной от ЛГБТ" после того, как Еврокомиссия отказалась финансировать проекты польских городов, которые принимали такие резолюции. Группа по правам ЛГБТ ILGA-Europe в индексе отметила, что Польша является наиболее гомофобской страной в ЕС с точки зрения прав ЛГБТ. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на интервью Качиньского для еженедельника Sieci.

"Наша цивилизация, как говорил мой покойный брат Лех Качиньский, добрая к человеку в истории мира. С этим течением (ЛГБТ — ред.), которое сегодня так атакует, бороться надо — хоть и разумно. Это не означает, что бороться или бороться с какой-то небывалой мягкостью или без готовности использовать все средства, которыми располагает государство... Я за то, чтобы активно противостоять этим угрозам для нашей цивилизации, потому что опыт пассивности показывает всегда один и тот же эффект", — отметил Ярослав Качиньский.

Кроме того, польский политик напомнил об Ирландии, которая, по его оценке, не так давно была настолько католической страной, по сравнению с ней Польша "выглядела государством с воинственным безбожием", а сегодня "является католической пустыней с воинственной ЛГБТ-идеологией".

"Значит, надо ставить плотину и искать как можно больше средств, чтобы она была прочной. Конечно, основным мероприятием должно быть убеждение, убеждения, чтобы люди не впадали в безумие", — подчеркнул Ярослав Качиньский.

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